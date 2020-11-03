محافظ كفر الشيخ يفتتح مستشفى حميات دسوق وقلين المركزي

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مستشفى حميات دسوق، اليوم، برفقة نائبه، وعمرو البشبيشي، بتكلفة مليون و500 ألف جنيه ومشاركة مجتمعية، كما افتتح المحافظ ونائبه قسم العمليات بمستشفى قلين المركزى، العناية المركزة، وقسم الحضانات بتكلفة 160 مليون جنيه.

وتفقد المحافظ وحدة عناية حميات دسوق، وقسم العمليات بمستشفى قلين المركزى، مؤكداً أن مستوى المستشفيات الجديدة بكفر الشيخ، تضاهي الخدمة في المستشفيات الاستثمارية، وأن وحدة العناية بحميات بدسوق تضم 6 أسرة عناية مركزة، تم تطويرها وفق أحدث النظم بمشاركة منظمات المجتمع المدني، مشيراً إلى إنشاء مستشفى قلين على أحدث طراز، بتكلفة 160 مليون جنيه، لافتًا إلى الاهتمام بإنشاء المزيد من غرف العمليات لأنها القلب النابض للمستشفيات، وأضاف م أن القطاع الصحي يشهد تطوراً كبيراً، والمحافظة جاهزة لمواجهة أي جانحة، مشيداً بالعاملين في قطاعيّ الصحة والتعليم .

جاء لك بحضور الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والمهندسة عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، وعلى سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، والدكتور طارق الشربيني، وكيل مديرية الصحة، والدكتورة سماح جاد، مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتور عبدالرؤوف حمد، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور وائل تواضروس، مسئول الحضان بالطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية، والدكتور مجدى شنح، مدير الرعاية الحرجة و العاجلة، والدكتورة عبير هيكل، مسؤول المستلزمات بمديرية الشئون الصحية ، والدكتور محمد بركات، مساعد الطب العلاجي، والدكتور محمد هراس مساعد إدارة المستشفيات.