تجديد حبس سائق الميكروباص المتسبب في وفاة 7 وإصابة 11 بالبدرشين

جدد قاضي المعارضات، في محكمة الجنح، حبس سائق الميكروباص المتسبب في حادث البدرشين الذي أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت النيابة العامة، قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بإجراء تحليل للكشف عن المخدرات للمتهم لبيان مدى تعاطية للمخدرات من عدمة كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة، وأرسلت إلى الإدارة العامة للمرور لفحص ملف السيارة.

وتلقى مأمور مركز شرطة البدرشين بلاغًا بوقوع حادث تصادم مروع على طريق المريوطية، دائرة مركز البدرشين.

وانتقل رجال المباحث والمرور إلى مكان الحادث، وجرى فرض كردون أمني، ونُقلت جثث الضحايا والمصابين إلى مستشفى "البدرشين العام، والهرم، وأم المصريين"، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكشفت التحريات أنَّ سيارة ميكروباص ماركة "سوزوكي"، كانت تقل أطفال مدرسة خاصة، متوقفة بجوار بنزينة على مدخل الحوامدية بطريق المريوطية، وجاءت أخرى من اتجاه الهرم إلى البدرشين بسرعة جنونية، واصطدمت بسيارة المدرسة، ما جعلها تصطدم بسيارة نقل ثقيل على الاتجاه نفسه، ونتج عن ذلك وفاة 7 وإصابة 11 آخرين، وقبض على سائقي الميكروباص والنقل الثقيل.وبالعرض على النيابة العامة، قررت عرض السائقين على الطب الشرعي، لإجراء تحليل مخدرات، لبيان مدي تعاطيهم للمخدرات من عدمة.

كما قررت الإدارة العامة للمرور، إرسال ملفات تلك السيارات لفحصها لبيان مدى سلامتها للسير من عدمة، وصرحت النيابة العامة بدفن جثامين الـ7 ضحايا، وتستعلم حاليًا عن الحالة الصحية للمصابين؛ تمهيدا لسماع شهاداتهم حول الحادث، لاستلام التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة، بحبس سائق الميكروباص 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل السيارة النقل، بعد أن ثبت من خلال فحص كاميرات المراقبة وتحريات المباحث أن سائق الميكروباص سبب الحادث وـن سائق السيارة النقل مجني عليه.