محافظ البحر الأحمر: خطة محكمة لمواجهة السيول ونقلنا "العالقين" بالطريق

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة تلقت من قبل الأرصاد الجوية احتمالات بوجود سيول منذ 4 أيام، وعلى إثر ذلك تم وضع احتمالات وخطة محكمة لمجابهة تلك الحالة الجوية المتقلبة.

وأضاف "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الموجة الخاصة بالسيول زادت في طريق سفاجا ما أدى إلى أغلاق الطريق حيث أن الكثافات في المياه لم تكن متوقعه، وزادت في الكيلو 60 من الغردقة باتجاه رأس غارب والكيلو 20: "السيل نزل بقوة شديدة وأدى لجرف إحدى الحافلات عليها 25 شخص والسيارة انقلبت على جنبها الأيسر"، موضحا أنه وفي نفس التوقيت انجرفت إحدى الحافلات إلى طريق الجبل وكانت تقل 50 شخص: "والحمد لله مفيش إصابات بينهم، وعلى الفور جبنالهم حافلات بديلة، والمهم بالنسبة ليا أنه ميكنش فيه عالقين على الطريق".

وأكد أنه تم الإمداد بأوناش كبرى لرفع الأتوبيسات، ومخرات السيول تساعد كثيرا في استيعاب المياه، ولكن يتم إيضا كسر السيل حتى يذهب لاتجاه البحر لحين صرفها وفتح الطريق، مشيرا إلى أنه وطبقا للأرصاد الجوية ستستمر الموجة للغد وسيكون اليوم النهائي لها: "هيئة الطريق بتراجع الطريق بالكامل للتأكد من سلامة الطريق، ولو الطقس اتحسن الظهر هنبدأ نفتح الطريق".