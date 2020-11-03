رئيس محكمة الاستئناف يهدي كتابه "مولد أمة" إلى مفتي الجمهورية

أهدى المستشار الدكتور خالد القاضي، رئيس محكمة الاستئناف، كتابه "مولد أمة.. أضواء على خلق رسول الإنسانية" إلى الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية؛ ليكون الكتاب وسيلة لتوضيح حقيقة ومكارم الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد الهجوم الغربي الأخير على النبي.

والكتاب صادر عن مكتبة الأسرة بالهيئة العامة للكتاب، في ثلاث طبعات، منذ أكثر من 20 عامًا، وكتب له التقديم الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر الشريف، آنذاك.

ويتضمن الكتاب ثمانية فصول رئيسية: "نسب الرسول صلى الله عليه وسلم وولادته ورضاعته، وخلقه قبل البعثة، واشتراكه في بناء الكعبة، واختلاؤه في غار حراء، ومحمد وآل بيته، وزهد محمد، ومحمد وأصحابه، ومحمد وأعداؤه"، ويحمل كل فصل مجموعة من العناوين الفرعية.

ومن كواليس فصل "محمد وأعداؤه"، يقول القاضي تحت عنوان "محمد واليهود": لقد لاقى محمد من اليهود أشد العذاب، وأعنف المواقف، وأرادوا به مواضع الخسة ومناظر النكبة، ومع ذلك كان ودودا معهم، مسامحا معهم، فتحدث إلى رؤساهم وتقرب إليهم، وربط بينهم وبينه برابطة المودة باعتبارهم أهل كتاب موحدون، وبلغ من ذلك أنه كان يصوم يوم صومهم، وكانت قبلته في الصلاة ما تزال إلى بيت المقدس ما تزال قبلة أنظارهم، ومثابة بني إسرائيل جميعا، وما كانت الأيام لتزيده إلا باليهود أو تزيد اليهود به إلا مودة، وقربى.

كما أن سيرته وعظيم تواضعه صلى الله عليه وسلم وجميل عطفه، كل ذلك وصل بالأمر بينه وبينهم إلى عقد معاهدة صداقة، وتحالف وتقرير لحرية الاعتقاد، وتعتبر من الوثائق السياسية الجديرة بالإعجاب على مر التاريخ، تتضح منها مودته بهم، وصفحه لهم وحلمه إليهم، وتسامحه معهم، وأدى خلق محمد عليه الصلاة والسلام بكثير من اليهود، إلى طريق الهداية والسلام، والنور والإسلام.

وأتاح "القاضي" نسخة الكترونية مجانية من الكتاب، للإطلاع على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، عبر الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/19Bvu6tvA1zwEMCVAM_ROaZ0j_Js1sfT1/view?fbclid=IwAR0-TsrJmyImi58SxZt8us-3YLzFjoE4GGI0dgY85pFs4BdF5XG_waSysc8