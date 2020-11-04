وزير التعليم: لا نسعى لإغلاق المدارس حال حدوث موجة ثانية من كورونا

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لا تسعى إلي إغلاق أو تعليق الدراسة في ظل الأنباء التى تتردد عن حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لافتاً إلى أن الوزارة لديها خطط عديدة سيتم تنفيذها في الحال، للحفاظ على العام الدراسي، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إلغاء السنة الدراسية 2021/2020.

وقال "شوقي"، في تصريحات لـ"الوطن"، إن الوزارة لن تسمح بعودة الدروس الخصوصية مرة أخرى، خاصة أن مجموعات التقوية أصبحت البديل الشرعي والمناسب لجميع التلاميذ بمختلف الصفوف الدراسية، موضحاً أن العام الدراسي الجديد يسير كما خُطط له وحقق مراده مع أول أسابيع الدراسة، ولا يوجد أي أزمات تؤثر على سير اليوم الدراسي بالمدارس.

وأضاف وزير التعليم، أن الوضع بجميع المدارس على مستوى الجمهورية مستقر للغاية، ولا توجد أي معوقات تؤثر على العملية التعليمية، لافتاً إلى أن هناك عمل جماعي جبار داخل الوزارة لإنجاح العام الدراسي الجديد رغم كل الصعوبات والتحديات الناتجة عن جائحة كورونا، منوهاً إلى أن جميع أدوات التعقيم والتطهير متواجدة بوفرة في المدارس.

وأشار وزير التعليم، إلى أن جميع مدارس الجمهورية في مختلف محافظات مصر، تطبق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم المدارس وتطهير الفصول الدراسية والمقاعد الخشبية المخصصة للتلاميذ، وتحقيق التباعد الإجتماعى بين الطلاب داخل الفصول وأثناء طابور الصباح وتعقيم دورات المياه، مشدداً على ضرورة التزام جميع أعضاء هيئة التدريس والتلاميذ بارتداء الكمامات الطبية، للحفاظ على أرواح جميع العاملين بمنظومة العملية التعليمية.

ونوه "شوقي"، إلى أن جميع الإصابات التي ظهرت في العديد من المنشآت التعليمية ليست خطرة ولا تدعو للقلق، قائلاً: "كل أبنائنا الطلاب في عنينا وحمايتهم واجب علينا، ولن نقصر في حق أحد"، موضحاً أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة تتابع سير اليوم الدراسي أول بأول بمختلف المدارس، للتأكد من انتظام اليوم الدراسي، وعدم وجود ما يعكر صفو العملية التعليمية.