إصابة مصور بالمكتب الإعلامي لوزارة التعليم العالي بفيروس كورونا

أعلن الإعلامي أحمد إبراهيم، المصور الصحفي للمكتب الإعلامي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال ابراهيم في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "راضيا بقضاء الله وقدره الحمد لله، أنا إيجابي كورونا، اللي تعامل معايا اليومين اللي فاتوا دول يطمئن على نفسه.. دعواتكم".

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، افتتح صباح الأحد الماضي ، تجديدات كلية التجارة وإدارة الأعمال حلوان فرع الزمالك بحضور الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، و الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة، ولفيف من عمداء الكليات و الإعلاميين.

واتخذتا لجامعات الحكومية والخاصة، عددا من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، المتمثلة في التطهير والتعقيم الدوري للمنشاءات و الكليات و المدرجات والمعامل، فضلا عن منع دخول أي شخص للحرم الجامعي دون ارتداء كمامة، فضلا عن تطبيق نظام التعليم الهجين الذي يدمج مابين التعليم التقليدي والتعليم عن بعد .

وقال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان حلوان، أن مجلس الجامعة شدد على عدم دخول أي طالب أو شخص أو عامل أو عضو هيئة التدريس، للحرم الجامعي و الكليات دون ارتداء كمامة، فضلا عن التعقيم والتطهير الدوري لجميع المنشاءات الجامعية.

وتابع ، أن الجامعة قررت تشكين طالبين بحد أقصى بكل غرفة بالمدن الجامعية تحقيقا التباعد الاجتماعي، فضلا عن الكشف الدوري للطلاب بالغرق أثناء اقامتهم و قياس درجة الحرارة .

وقال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة انتهت من رفع أكثر من 70% من المقررات الإلكترونية على المنصات التعليمية الالكترونية، تزامنا مع تطبيق نظام التعليم الهجين، فضلا عن منع دخول أي شخص للحرم الجامعي دون ارتداء كمامة.