مصادر: "سك عملة" و"طابع بريدي" تكريما لجهود الأطباء ضد كورونا 

علمت "الوطن" من مصادر أن البنك المركزي المصري، سيصدر عملة للأطباء تكريما لدورهم وتضحياتهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت المصادر، أن البنك المركزي انتهى من تصميم شكل "سك العملة"، وتم عرضها علي وزارة الصحة لإبداء الرأي فيه.

وأكدت المصادر، أن البريد المصري أيضا بصدد إصدار طابع بريد تذكاري للاطباء، تقديرا لجهودهم في الفترة الأخيرة، وتكريما لضحايا الجائحة من الأطباء الذين كانوا في صفوف المواجهة الأولى للوباء.

وأوضحت المصادر، أن تلك التكريمات لا شك أن لها أثر طيب في نفوس الأطباء، إلا أن هناك بعض المطالب بفرض معاش استثنائي لأسر شهداء كورونا من الأطباء خاصة الشباب الذين لم تكن مدة خدمتهم كبيرة، وبالتالي المعاش الخاص بهم قليل لا يتجاوز 900 جنية ولا يكفي احتياجات أسرته.

َوكانت النقابة العامة للأطباء البشريين، أطلقت مبادرة لدعم صندوق الرعاية الاجتماعية وفتح باب التبرعات لصالح مصابي الأطباء بعدوى فيروس كورونا والوفيات بالفيروس تحت عنوان "من الأطباء للأطباء".

وقرر مجلس النقابة العامة تخصيص رقم حساب خاص لتلقي المساهمات في دعم صندوق الرعاية الاجتماعية التابع للجنة الاجتماعية بالنقابة العامة للأطباء وذلك حتى يتسنى تقديم مستوى أفضل من الدعم والرعاية الاجتماعية والصحية للزملاء الأطباء في هذه الظروف الصعبة، مشيرة إلى أن رقم حساب 00305010243190 (بنك القاهرة - فرع عدلي).

وأكدت النقابة أن هذا ليس بديلا عن المطالبات بالحق في بدل العدوى واحتساب المتوفين من الأطباء شهداء قانونا، ولا في المطالبة برفع المعاش للمتوفين من شباب الأطباء، لكنها مساهمة في حل أزمة تزيد كل يوم.

وكان الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء، أكد في وقت سابق، أن أول ملف تعمل هيئة المكتب الجديدة ومجلس النقابة عيله هو رعاية أسر شهداء الأطباء ضحايا كورونا، قائلا: "ليس من المقبول أن تحصل أسرة الشهيد الشاب علي معاش 600 أو 1000 جنيه فهو مبلغ قليل جدا".