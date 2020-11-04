تفاصيل طرح 17 محلا وصيدليتين و19وحدة في مزاد علني بأكتوبر الجديدة

أعلن رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، المهندس عادل النجار، طرح 17 محلاً تجارياً، وصيدليتين بمساحات تتراوح من 14م2 إلى 100م2، بالإضافة إلى 19 وحدة إدارية بمساحات تتراوح من 30م2 إلى 60م2 بالمناطق المختلفة بالمدينة، للبيع بالمزاد العلنى.

وأوضح رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أن هذا الطرح يأتى فى إطار تلبية احتياجات سكان المدينة، وتوفير فرص العمل والاستثمار بها، مؤكدًا أن الجهاز لا يدخر جهداً في تنفيذ المشروعات والخدمات المختلفة، لا سيما المشروعات السكنية.

وأشار رئيس جهاز المدينة في تصريحات لـ "الوطن"، إلى أن المزاد يتم على أكثر من مرحلة، وأول موعد له سيكون يوم 15 من نوفمبر الجاري.

وقال "النجار" إن كراسة الشروط تتضمن كافة التفاصيل حول الطرح الجديد، سواء المحلات، الصيدليات، والوحدات التجارية، بالإضافة إلى تضمنها خرائط توضيحية لمواقع الوحدات المطروحة، ومساحة كل منها.

وشدد رئيس جهاز المدينة على أن أهم شرطين للاشتراك في المزاد العلني للطرح الجديد، أن يكون المتقدم غير عامل بوظيفة حكومية، إضافة إلى ضرورة توافر شرط آخر للمتقدمين لشراء الصيدليات، حيث يجب أن يكونوا حاصلين على بكالوريوس الصيدلة، بجانب عضويتهم في نقابة الصيادلة، باعتباره شرط أساسي للحجز.

أماكن الطرح الجديد داخل مدينة 6 أكتوبر الجديدة:

- طرح 13 محلاً تجارياً وصيدلية و17 وحدة إدارية بعمارات الإسكان الاجتماعى بقطاع (ج) بمنطقة الـ800 فدان، وذلك للبيع في 3 جلسات للمزاد العلني.

- طرح 4 محال تجارية وصيدلية ووحدتين إداريتين بعمارة 83 بمشروع سكن مصر بالمدينة، وذلك للبيع في جلسة للمزاد العلنى.

تفاصيل كراسة الشروط للاشتراك بالمزاد العلني:

1- تباع كراسة الشروط والمواصفات داخل مقر جهاز المدينة نظير سداد مبلغ 299 جنيهًا لكل محل أو صيدلية أو وحدة.

2- سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 25 ألف جنيه لكل محل أو صيدلية، و10 آلاف جنيه لكل وحدة في موعد غايته جلسة المزاد.

3- يُجرى استكمال سداد نسبة 10% + 1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد فور رسو المزاد.

4- بالنسبة للوحدات الإدارية والمهنية يُجرى استكمال سداد نسبة 25% + 1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد، بالإضافة إلى 3000 جنيه وديعة اتحاد الشاغلين، وذلك فور رسو المزاد.

والباقي وقدره 90% يجرى سداده بإحدى الطريقتين التاليتين:

1- استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد.

2- سداد باقي القيمة البيعية وقدره (90%) على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات مضافًا إليها فائدة البنك المركزي وقت السداد، بالإضافة إلى نصف بالمائة مصاريف ويضاف عليهم 2%، على أن يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد، مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة باسم الجهاز بقيمة الأقساط والفوائد قبل الاستلام.