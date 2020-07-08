الإسكان: تنفيذ 936 وحدة في مدينة 6 أكتوبر الجديدة

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، إنّه جار تنفيذ 936 وحدة سكنية بواقع 26 عمارة في مدينة 6 أكتوبر الجديدة، لافتا إلى أنّه لأول مرة يجري تنفيذ وحدة سكينة بالمدينة بمساحات 75 مترا بواقع عرفتين وصالة، لإتاحة وحدات بأسعار أقل قليلا لاستهداف شريحة محدودي الدخل.

وأضاف خطاب، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أنّ مدينة 6 أكتوبر الجديدة تعتبر التوسعات الغربية لمدينة 6 أكتوبر القائمة، وهي كانت جزء من المدينة وبعد إضافة أراضي جديدة لها بقرار جمهوري، ومن المتوقع أن يحتوي المكان على 42 ألف وحدة سكنية تابعة للوزارة ليسكن فيها ربع مليون شخص.

وأشار إلى أنّه سيجري تخصيص أراض للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات خدمية وسكنية، كما أنّ المدينة قريبة من المنطقة الصناعية بأكتوبر، وجرى الانتهاء من تركيب المرافق بنسبة 90%، بما فيها الخدمات الأمنية والتعليمية والصحية، موضحا أنّه سيتم الانتهاء من تنفيذ الوحدات خلال 12 شهرا وتسليمها فورا للحاجزين في الإعلانات المختلفة السابقة، وجزء منها تخصص للإعلانات المقبلة.