محافظ كفر الشيخ في كلمته بالعيد القومي: "يوم الوفاء للشهداء"

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الدولة المصرية تحرص دائماً على تكريم أسر شهدائها، عرفاناً منها ببطولاتهم، حيث يجري إطلاق أسمائهم على المنشآت المختلفة، مشيراً إلى أنها ترعى الشهداء وأسر المصابين رعاية كاملة، فهم الذين حاربوا وجاهدوا وضحوا بأنفسهم من أجل الدفاع عن مقدرات الوطن.

وقال المحافظ، خلال كلمته بالاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، والذي يوافق ذكرى انتصار البحرية المصرية على الفرنسية عام 1956: "إننا سنكرم اليوم 8 من شهداء كفر الشيخ، والذين استشهدوا على مدار عامي 2019 و2020 من أبناء القوات المسلحة والشرطة المصرية"، مشيراً إلى أن العيد القومي للمحافظة هو "يوم الوفاء" لأسر الشهداء، الذين أدوا ما عليهم في فترات تعرضت لها الدولة لصراعات داخلية وخارجية، معرباً عن تمنياته أن يكون تكريم أسر الشهداء والمصابين يليق بهم.

وبدأت محافظة كفر الشيخ احتفالها بالعيد القومي، الموافق الرابع من شهر نوفمبر من كل عام، بوضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول والنصب التذكارية لشهداء الوطن، وتوزيع شهادات التقدير على أسر الشهداء والمصابين.

ومن المقرر أن يقوم محافظ كفر الشيخ بافتتاح مدرسة ومسجد "الأمير غانم بن عياض الأشعري"، وذلك عقب ترميم المسجد الأثري، وبعد موافقة التنسيق الحضاري بوزارة الثقافة.

ويقع المسجد على مساحة 1000 متر مربع، ويضم ساحتين لأداء الصلاة للرجال ومصلى للنساء، إضافة إلى قاعة اجتماعات كبرى، وتم عمل الحوائط الخارجية بالرخام.

كما يفتتح محافظ كفر الشيخ المركز التكنولوجي بمصيف بلطيم، بالإضافة إلى وضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول في مدينة كفر الشيخ، والنصب التذكاري بمدينة البرلس.

ويوافق الرابع من نوفمبر ذكرى انتصار القوات البحرية المصرية على نظيرتها الفرنسية في معركة البرلس البحرية، عام 1956، ولهذا اتخذت كفر الشيخ هذا اليوم عيداً قومياً لها.