مصرع شاب تناول "حبة حفظ غلال" في الغربية

لقى شاب مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر تناوله قرص سام لحفظ الغلال، بقرية شنرة البحرية بدائرة مركز السنطة بمحافظة الغربية.

وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز السنطة، بورود بلاغا من المستشفى بوصول شاب مصاب بحالة إعياء شديدة، نتيجة تناوله قرص حبة غلال، وتوفي متأثرا بذلك.

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ، وتبين أن الشاب يدعى "ج. ع" في العقد الثاني من العمر، مقيم بقرية شنرة البحرية بدائرة مركز السنطة، وتوفي نتيجة تناوله قرص سام لحفظ الغلال,

وبسؤال أهل المتوفي، أكدوا ما جاء بالتقرير الطبي المبدئي، وأنه يمر بظروف نفسية سيئة، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى.