الإدارة رفضت منحها إجازة.. انتحار موظفة من الطابق الخامس بالمنوفية

انتاب العاملون بإدارة الباجور الصحية بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، عقب قيام إحدى العاملات بقسم الإحصاء لإلقاء نفسها من الطابق الخامس، لمرورها بأزمة نفسية، حيث تم التواصل فورا مع الإسعاف ونقلت إلي المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم .

وزادت الصدمة بين العاملين بعد معرفتهم بوفاة زميلتهم بعد محاولات لإنقاذها بعد تعرظها للعديد من الإصابات الجسدية العنيفة، وأبدي عدد من العاملين في إدارة الباجور الصحية، حزنهم الشديد علي فراق زميلة العمل داعين لها أن الرحمة .

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز الباجور، يفيد بقيام موظفة تدعى "ش.ص" 35 عاما، موظفة بإدارة الباجور الصحية، بإلقاء نفسها من الطابق الخامس أثناء تواجدها في العمل، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة .

وأكد شهود عيان علي الواقعة، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الموظفة طلبت إجازة بعد عودتها للعمل مرة أخرى بعد حصولها على إجازة وضع، ولكن طلبها قوبل بالرفض، بالإضافة إلى تدهور حالتها النفسية بعد انفصالها عن زوجها .