المخرج عمر زهران يروي لحظات انتحار شاب في النيل: صارع الغرق 10 دقائق

روى المخرج والفنان عمر زهران، كواليس انتحار شاب في العشرينات من عمره، من فوق كوبري قصر النيل، فجر اليوم الجمعة، قائلًا: "لم أنجح في الإمساك به قبل أن يلقي بنفسه في النيل".

وكتب عمر زهران، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لمحت شابا في بداية العشرينات أعلى كوبري قصر النيل، لا تبدو عليه أي مظاهر للفقر، فقد كان يرتدي ملابس مهندمة، وإن كانت متواضعة بعض الشيء.. الشاب كانت تكسو وجهه علامات الحزن الشديد، ولفت نظري أنه يقف خلف سُوَر الكوبري في حالة استعداد لإلقاء نفسه في النيل.. اقتربت منه وسألته ليه واقف كده.. لم ينظر إلىّ إطلاقا وكأنه لا يسمعني، وأدركت ع الفور أن الشاب في طريقه لإلقاء نفسه وفي أقل من الثواني وقبل أن أنجح في الإمساك به ألقى بنفسه في النيل".

وأضاف: "وسط حالة الفزع التي انتابتني أنا وثلاثة أشخاص فقط حاولنا جاهدين أن نوقف أيا من الزوارق التي كانت تسير بجوار الشاب.. ظل لمدة لا تقل عن 10 دقائق وربما أكثر لم يغرق مباشرة وإنما كانت المياه تحمله"، متابعًا: "المحزن في الأمر أن أحد المراكب أسرع للإبلاغ لشرطة المسطحات، ولكن لمدة نصف ساعة تقريبًا لم يصل أحد لإنقاذه".

وأضاف: "الشاب كان يحاول استنشاق الهواء، بينما كان الموج يدفعه في اتجاه ماسبيرو وبولاق أبو العلا، لا أدري لماذا لا توجد لوحات مدون عليها أرقام تليفونات للإبلاغ عن أي حوادث أو سلوكيات فوق كوبري أو في النيل عامة، والمحزن أكثر هو حالة عدم الاكتراث للمراكب التي كانت تسير بجواره وهو يصارع الغرق.. الكل كان يحاول أن ينأى بنفسه من أي مشاكل".

وقال: "ما لفت نظري أننا جميعًا كنا لا حول لنا ولا قوة، مش عارفين نعمل إيه.. لازم يكون في لوحات إرشادية فوق الكوبري مدون عليها أرقام تليفونات خط ساخن للإبلاغ فورًا عن أي مشاكل خاصة بالنيل".