"خطفوه ورموه في مصرف حيا".. حبس أحد المتهمين بقتل طفل كفر الشيخ 4 أيام

قررت نيابة مركز بيلا في كفر الشيخ، حبس المتهم بقتل طفل، بعد أن اختطفه وصديقه، وقيداه، ثم ألقوه في مصرف حيا حتى عثر عليه جثة هامدة، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، من حل لغز اختطاف وقتل طفل في عمر 11 عاما، مقيم بقرية "أبشان"، بدائرة مركز بيلا، بعد يومين من اختفائه؛ إذ تبين اختطافه من قبل شخصين لطلب فدية من والده، وعندما تعرف الطفل عليهما، قتلاه وتخلصا من جثته، في أحد المصارف، خشية افتضاح أمرهما.

وابلغت والدة الطفل، "عزة ع. ط."، 38 عاما، مركز شرطة بيلا، باختفاء ابنها عبدالرحمن فاروق محمد، حال توجهه لتلقي درس خصوصي، أعقبه تلقيها اتصالا من "مجهول"، على هاتف أخصائي تحاليل طبية، قريب من منطقة سكنهم، طلب التواصل مع والد الطفل؛ لطلب فدية 500 ألف جنيه.

وعلى الفور، أخطر رئيس مباحث مركز بيلا، قيادات الأمن، التي أمرت بتشكيل فريق بحث جنائي، وأسفرت التحريات، وتتبع هاتف المجني عليه والمصادر السرية، عن أن الطفل لم يتوجه لتلقي الدرس التعليمي الخاص به، وأنه استقل دراجته الهوائية، حاملا عدة الصيد الخاصة به؛ إذ أنه يهوى القيام بالصيد، كما تبين من التحريات تواجد شخصين في مركبة "توكتوك"، في نفس موقع وتوقيت اختفائه.

وجرى تحديد هوية المتهمين، وهما: أحمد محمد زين عبدالعظيم، 29 عاما، وشهرته أحمد الديب، مقيم بقرية تابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، متهم في عدد من القضايا الجنائية، وتوكل زين عبدالعظيم، 48 عاما، عم المتهم الأول، مقيم بالعنوان ذاته، وتوجهت مأمورية من كفر الشيخ، بالتنسيق مع نظيرتها في الدقهلية، وضبط المتهم الأول، وجاري ضبط الثاني الهارب.

وبمواجهة المتهم بالتحريات، أقر بارتكابه الواقعة، بمشاركة عمه الهارب، وأقر في أقواله بأنه تعرف على الطفل في مكان للصيد، ببحر "نشرت"، بالقرب من "الهويس"، وعلم منه أن والده ميسور الحال، نظرا لعمله بالسعودية منذ فترة طويلة، وشراؤه مؤخرا شقة بمصيف بلطيم بمبلغ 700 ألف جنيه، واتفق المتهمان على اختطافه؛ لطلب فديه من أبيه.

وتبين من اعترافات المتهم، أنه اتفق مع المجني عليه للتوجه للصيد في نفس المكان، واقتاده الاثنان عنوة داخل "توكتوك" خاص بالمتهم الأول، وتوجها إلى قرية "دقميرة"، بمركز طلخا في الدقهلية، بعيدا عن أعين المارة، واتصالا بوالدته؛ لطلب فدية نصف مليون جنيه.

وأضاف المتهم الأول، أنه عقب الانتهاء من المكالمة مع والدة الطفل، قيداه من يديه وقدميه وفمه، وألقوه في المصرف حيا، نظرا لمعرفته بهما، وخوفا من افتضاح أمرهما، وبعد التأكد من مقتله، استكملا خطتهما لطلب الفدية، وغيرا معالم الـ"توكتوك"، حتي لا يتم التوصل إليهما، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف الجريمة.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5091 إداري مركز شرطة بيلا، وأمرت النيابة العامة، بحبس المتهم الأول، وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفل، لمعرفة سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وملاحقة وضبط المتهم الثاني.