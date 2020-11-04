طلبت 3 نفقات.. تفاصيل دعاوى رفعتها صاحبة 73 فيديو إباحيا ضد زوجها

حصلت "الوطن" على نص الدعاوى الثلاث المقامة من "سيدة كفر الشيخ" صاحبة 73 فيديو إباحيًا المحبوسة بتهمة الزنا، إذ أقامت خلال مدة حبسها دعاوى "نفقة لها كزوجة حتى الآن على ذمة زوجها، ونفقة لأطفالها وتبديد منقولات زوجية"، أمام محكمة الأسرة في كفر الشيخ.

وقالت الزوجة "سمر م"، في دعواها التى أقامتها بتاريخ 11 أكتوبر الماضي، عن طريق محاميها، إنها متزوجة من "محمد ع" بعقد زواج شرعي في 3 سبتمبر 2011، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وكانت الحياة الزوجية تقوم على المودة وحسن المعاملة، وأداء كل طرف ما له من حقوق وما عليه من واجبات، وأنها لا تزال في عصمته حتى تاريخه.

وأضافت المتهمة بالزنا، في دعواها أن زوجها "طردها وتركها بلا نفقة ولا منفق، دون وجه حق قانوني، رغم يساره فهو يعمل جزارا، وهى في أمس الحاجة لنفقة تكفل لها الحياة الكريمة، ومنها الكسوة والمسكن وما تتطلبها ظروف المعيشة".

وحددت المحكمة جلسة 3 نوفمبر لنظر أولى جلسات تلك الدعوى، قبل أن يتم تأجيلها لحين إعلان الزوج بها.

وفي الدعويين الثانية والثالثة، التي تطلب فيهما نفقة لطفلتيها كل واحدة بشكل منفرد، قالت الزوجة إنها تزوجت بعقد زواج شرعي في عام 2011، ورزقت على فراش الزوجية الصحيحة بطفلتين "م. محمد" وعمرها 7 سنوات و3 أشهر، و"م. محمد"، عمرها 4 سنوات و8 أشهر.

وأضافت "سيدة كفر الشيخ"، أن "زوجها طردها وطفلتيها دون نفقة أو منفق على صغيرتيها دون وجه قانوني أو مسوغ مشروع، وهى في أمس الحاجة إلى نفقة تكفل لطفلتيها الحياة الكريمة".

وكشفت مصادر أمنية وقضائية، أن النيابة العامة أوشكت على الانتهاء من التحقيق في قضية الزنا، ومن المتوقع إحالتها إلى المحاكمة الجنائية خلال أيام. إذ أحيلت المتهمة إلى خبراء الإذاعة والتليفزيون، لمضاهاة صوتها مع الصوت الظاهر في الفيديوهات الإباحية المحرزة.

وأضافت المصادر أن مسؤولية اللجنة الفنية الفصل في المقاطع الإباحية، وتحديد أنها صحيحة وتخص المتهمة بالزنا من قبل الزوج، أم أن تلك الفيديوهات مفبركة، وأن صورة الزوجة مركبة على تلك المقاطع الإباحية.

واستمعت النيابة لأقوال الزوج "م. ع" الذي يعمل جزارًا، والذي اتهم زوجته بالزنا بعد تلقيه عددًا من مقاطع الفيديو والصور التي تظهر فيها الزوجة أثناء ممارسة الرذيلة والأعمال المنافية للآداب، مع أحد الأشخاص، مشيرًا إلى أن هذه المقاطع تم تصويرها في إحدى الدول العربية، أثناء وجود زوجته في الخارج.

وحكى الزوج تفاصيل الواقعة في محضر الشرطة، موضحًا أنه تلقى مقاطع فيديو تظهر فيها زوجته عارية في أحضان أحد الأشخاص، يقيم بمركز الرياض، مشيرا إلى أنه جرى تصوير تلك المقاطع في إحدى الدول العربية، عندما كانت تعمل في مصنع ملابس، بغرض نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، لجذب راغبي المتعة الحرام.

وأوضح الزوج، في أقواله، أنه تلقى أيضًا مقاطع صوتية بصوت زوجته، تعترف فيها بإقامتها علاقة غير شرعية مع المتهم الثاني، الذي يظهر معها في مقاطع الفيديو الإباحية، عندما كانت تعمل بالخارج، وأضاف أنه جرى نشر هذه المقاطع والصور على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأشار مقدم البلاغ إلى أنه تزوج من المشكو في حقها قبل 9 سنوات، في عام 2011، وأنجب منها طفلتين، ونظرًا لظروف المعيشة الصعبة، أقنعته بسفرها إلى إحدى الدول العربية للعمل في مصنع ملابس عام 2017، وكانت تقضي في الخارج فترة 5 شهور، ثم تحصل على إجازة لمدة شهرين.

وأوضح الزوج أنه في شهر نوفمبر 2019، تلقى على هاتفه عبر تطبيق "واتس آب" مجموعة من الصور تظهر فيها زوجته عارية، فقام بتحرير محضر برقم 12776 لسنة 2019 إداري مركز شرطة كفر الشيخ، وتقدم ببلاغ رسمي إلى مباحث الإنترنت، مشيرًا إلى أن زوجته أبلغته، في ذلك الوقت، بأن "الصور مفبركة" بعد سرقة هاتفها أثناء تواجدها بالخارج.

وأضاف أنه بعد عودة الأمور إلى طبيعتها بينهما، أبلغته زوجته بأن فترة إقامتها في الدولة العربية قاربت على الانتهاء، ويتطلب ذلك سفرها لتجديد الإقامة والحصول على مستحقاتها، وبعد موافقته رافقها في السفر، ومكث معها قرابة 30 يومًا، وخلال تلك الفترة راقب عملها بمصنع الملابس، ولم يظهر عليها شيء فعاد إلى كفر الشيخ.

وقال إنه في أواخر شهر رمضان الماضي، وعقب حصولها على إجازة، تلقى على هاتفه رسالة من رقم خارجي، بنفس الدولة التي تعمل بها، محادثات نصية بينها وأحد الأشخاص، تحتوي على عبارات جنسية، إلى جانب 73 مقطع فيديو إباحيًا، تظهر فيه زوجته مع نفس الشخص، كما تلقى 135 مكالمة صوتية، و49 محادثة، تثبت إقامتها علاقة غير شرعية مع عدد من الأشخاص.