 طلاب الهندسة بالجامعة الألمانية في زيارة للبرج الأيقوني بـ"الإدارية"

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنَّه تمّ استقبال مجموعة من الطلاب بقسم الهندسة المعمارية بالجامعة الألمانية، في زيارة للبرج الأيقوني بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع الجزار، "نهدف من خلال تنظيم الزيارات لطلاب كليات الهندسة بالجامعات المصرية، للمشروعات القومية الكبرى التي يتمّ تنفيذها على أرض مصر حالياً، ومنها مشروعات يتم تنفيذها لأول مرة، مثل الأبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة، لإكساب الطلاب خبرات عملية، وبناء جيل من المهندسين المتميزين في كل المجالات من أجل الاعتماد عليهم في استمرار النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حالياً".

بدوره، أشار عمرو خطاب، عضو المكتب الفني لوزير الإسكان، إلى أنَّ طلاب قسم الهندسة المعمارية بالجامعة الألمانية، استمعوا خلال زيارتهم للبرج الأيقوني إلى شرح مفصل لتصميم المشروع وطرق التنفيذ، وذلك في أثناء جولة خارج وداخل البرج، من استشاري المشروع والمقاول العام.

وأبدى الطلبة إعجابهم بضخامة حجم العمل، وجودته، والطرق الحديثة المُستخدمة لتنفيذ الأعمال، بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، متوجهين بالشكر والتقدير لوزير الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على إتاحة الفرصة لهم لزيارة أعلى برج في أفريقيا، واكتساب خبرات عملية.