أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-11-2020 في مصر

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر في محلات الصاغة، مقارنة بأسعار مساء أمس، واستمرارا للخدمات التي تقدمها "الوطن" لقرائها أسعار الذهب عيار 24، عيار 21، عيار 18، والجنيه الذهب، على النحو التالي:

الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 949 و951 جنيهًا.

الذهب عيار 21 اليوم

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 830 و832 جنيهًا.

الذهب عيار 18 اليوم

اختلف سعر الذهب عيار 18 بين 711 و713 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و656 جنيهًا.

ومنذ بداية العام ربح الذهب 28% بدعم من سياسة نقدية يسيرة اتبعتها البنوك المركزية، لمحاولة السيطرة على الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تفشي كوفيد-19.

ويترقب المستثمرون تقرير إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره في وقت لاحق من يوم الخميس، وكذلك أرقام الوظائف الأمريكية المقرر صدورها يوم الجمعة، لمعرفة الاتجاه المستقبلي.

وفي تقارير صادرة عن مجموعة سبائك الكويت، تشبث المعدن الأصفر خلال الأسبوع الماضي بمستوى 1900 دولار للأونصة، رغم التقلبات الكبيرة التي شهدها خلال تداولات الأسبوع الماضي، إذ هبط الذهب من 1925 دولارًا للأونصة بداية الأسبوع إلى 1887 دولارًا، ليتأثر بقوة الدولار وحاجة المستثمرين لعمليات التسييل والتوجه إلى بورصات الأسهم.

وقال وصفي أمين واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب بالغرفة التجارية، في حديث سابق له، إنّ سوق الذهب في مصر خلال الفترة الماضية شهد ارتفاعات وانخفاضات متوالية، في نفس اليوم، بفعل التبعيات الخاصة بانتشار فيروس كورونا والحساسية في التعاملات بالبورصات العالمية.

الفرق بين الذهب الأصلي والصيني

وقدّم حسين عبدالصبور، تاجر مشغولات الذهب في منطقة المهندسين، لـ"الوطن"، نصائح للتفرقة بين الذهب الأصلي والصيني، تتمثل في الحصول من البائع على فاتورة ضريبية تحتوي على رقم السجل التجاري، ورقم البطاقة الضريبية، الفاتورة بها سيريال نمبر، الفاتورة أصل وضهر، ويجب شراء الذهب من مكان مضمون، مثل محل موجود ومعروف في المنطقة، أو جرى التعامل معه من قبل.

ويجب أن يحصل العميل على فاتورة صحيحة، ويجب العلم أنّ درجة لمعان الذهب الصيني أعلى من الطبيعي بسبب إضافة المواد الكيميائية له، ويتفاعل الذهب الصيني مع الليمون أو الخل، وتظهر تغيرات في لون المشغولات عكس الذهب الطبيعي الذي يحتفظ بلونه بشكل أفضل.

نصائح عند شراء الذهب

وأوضح موقع ويكي هاو، نصائح للمواطنين عند شراء الذهب، شملت فحص تغير اللون في المناطق التي تتعرض للاحتكاك المستمر خاصة حول الحواف، كما يجب البحث عن العلامات الدالة على أنّ الذهب حقيقي من وجود الدمغة، ويمكن اختباره بالمغناطيس، لكنه غير شامل أو قطعي لتأكيد حقيقة الذهب، كما أنّ المغناطيسات الضعيفة، مثل مغناطيس الثلاجة، لن تكون مفيدة في هذا الاختبار.