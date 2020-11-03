ارتفاع أسعار الذهب 6 جنيهات بنهاية اليوم وعيار 21 يسجل 832 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، الموافق 3 نوفمبر، بمحلات الصاغة، بقيمة مالية تقدر بـ6 جنيهات، وسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر، 832 جنيهًا، مقابل 827 جنيهًا في صباح اليوم.

وكانت أسعار الذهب، شهدت حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض في الشهور القليلة الماضية، نتيجة لتراجع الاقتصاد العالمي، متأثرا بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، التي شهدت استقرارًا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب استقرارًا بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 949 و951 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 830 و832 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 711 و713 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و656 جنيهًا.