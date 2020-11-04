10 معلومات عن الدليل الإرشادي لضبط العمران بالمدن

تولي الدولة، ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اهتمامًا كبيرًا بوضع عدد من الاشتراطات التخطيطية والبنائية لضبط العمران داخل المدن المصرية، بهدف تحسين الوضع العمراني داخلها.

وقامت الحكومة ممثلة في رئاسة مجلس الوزراء، بتحديد ما يعرف بـ"الدليل الإرشادي لضبط العمران وصياغة الضوابط والاشتراطات التخطيطية للمدن المصرية"، والذي يهدف إلى وضع معايير لضبط العمران داخل المدن المصرية، لتقليل الكثافة السكانية، بالإضافة إلى تقييم حالة العمران طبقًا لأهداف ومعايير ضبط العمران، والتي تشمل ضبط العمران، والحد من المشكلات الناتجة من التكثيف السكاني والعمراني.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية لمجلس الوزراء داخل أحد الإجتماعات، والذي استعرض الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية لمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس علاء عبد الفتاح، رئيس هيئة التخطيط العمراني.

كما تضمن الاجتماع عددًا من أساتذة الجامعات المصرية، فيما شارك في الاجتماع من خلال تقنية "فيديو كونفرانس" محافظ القاهرة والجيزة والإسكندرية.

أهداف الدليل الإرشادي لضبط العمران بالمدن المصرية:

1- يتمثل في وضع معايير ضبط العمران داخل المدن.

2- وضع أسس صياغة الضوابط والاشتراطات التخطيطية للمدن المصرية.

4- إعادة صياغة برامج الخدمات الأساسية بالمدن المعتمد بها المخططات الإستراتيجية، طبقًا لتوجهات ضبط العمران.

5- تعتمد منهجية العمل بالدليل على تحديد أو تقسيم المدينة إلى وحدات إدارية أو مناطق ذات خصائص متجانسة؛ لدراسة حالة العمران بها.

6- رصد مؤشرات حالة العمران من حيث الكثافة البنائية، ونسب توزيع الإستعمالات السكنية وغير السكنية ونسبة مساحة الطرق، ونسبة الإشغال.

7- رصد مؤشرات الوضع السكاني بالوحدات من حيث عدد السكان والكثافة السكانية وإتجاهات النمو السكاني.

8- تقييم حالة العمران طبقًا لأهداف ومعايير ضبط العمران والتى تشمل ضبط العمران.

9- الحد من المشكلات الناتجة من التكثيف السكاني والعمراني.

10- الحد من التكدس والزحام المروري ورفع كفاءة شبكات الطرق الحالية، ورفع كفاءة العمران القائم وزيادة مؤشرات الجودة البيئية العمرانية.