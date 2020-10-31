تفاصيل 5 وظائف شاغرة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عبر بوابة الوظائف الحكومية، عدد من الوظائف الشاغرة التي تتوفر في عدد من المحافظات المختلفة ومن بينها بني سويف وأسوان الجديدة.

وتستعرض "الوطن" تفاصيل ومميزات الوظائف المتاحة على النحو التالي:

أولًا: مدير عام شؤون المرافق بمدينة 6 أكتوبر، وتطلب للتعيين الآتي:

الوصف العام للوظيفة المهارات الأساسية:

​المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية بما يتلاءم مع طبيعة العمل

القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي

قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها

المهارات الفنية:

​اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظائف القيادية طبقا للقانون

سنوات الخبرة​:

بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام قضاء مدة بينية قدرها سنتين على الأقل في وظيفة من وظائف الدرجة الادنى مباشرة.

بالنسبة للعاملين في غير الحكومة أو القطاع العام قضاء مدة كلية قدرها 16 عاما على أن يستوفي شروط شغل الوظيفة

النوع المطلوب:

ذكر وأنثى

المؤهل​:

عال في الهندسة

تاريخ بداية الإعلان 04/10/2020 تاريخ إنتهاء التقدم 03/11/2020

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة: 1

بيانات الاتصال والتقدم للجهات:

​تقدم طلبات شغل الوظيفة باسم السيد الدكتور محاسب / نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية وتسلم باليد بمقر الهيئة بالعنوان التالي: 1 شارع الحرية تقاطع محور 26 يوليو - مدينة الشيخ زايد - مدخل زايد 2

المستندات المطلوبة:

​بيان بالحالة الوظيفية للمتقدم معتمدا ومتضمنا (المؤهلات الدراسية – الخبرة البينية والكلية –الوظائف الإشرافية والقيادية السابق شغلها – الشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها في مجال الحاسب الآلي واللغات الأجنبية وغيرها وما يفيد الاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية إن وجدت ـ تقارير الكفاية – العلاوات التشجيعية – خطابات الشكر وشهادات التقدير ـ الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية والجزاءات إن وجدت ـ وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها).

بيان عن أبرز إنجازات وإسهامات المتقدم في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك

عدد 6 صور شخصية حديثة مقاس 4×6

صورة بطاقة الرقم القومي

مقترحات لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير أنظمتها التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته مرفق به CD وفقا للنموذج الوارد بقرار وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري رقم 95 لسنة 2017.

ثانيًا: مدير عام شؤون المشروعات بمدينة بني سويف الجديدة، وتطلب للتعيين الآتي:

الوصف العام للوظيفة المهارات الأساسية:

​المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية بما يتلاءم مع طبيعة العمل

القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي

قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها

المهارات الفنية:

​اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظائف القيادية طبقا للقانون

سنوات الخبرة:

​بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام قضاء مدة بينية قدرها سنتين على الأقل في وظيفة من وظائف الدرجة الادنى مباشرة.

بالنسبة للعاملين في غير الحكومة أو القطاع العام قضاء مده كلية قدرها 16 عاما على أن يستوفي شروط شغل الوظيفة

النوع المطلوب:

ذكر وأنثى

المؤهل​:

عال في الهندسة

تاريخ بداية الإعلان 04/10/2020 تاريخ انتهاء التقدم 03/11/2020

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة: 1

بيانات الاتصال والتقدم للجهات​:

تقدم طلبات شغل الوظيفة باسم السيد الدكتور محاسب / نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية وتسلم باليد بمقر الهيئة بالعنوان التالي: 1 شارع الحرية تقاطع محور 26 يوليو - مدينة الشيخ زايد - مدخل زايد 2

المستندات المطلوبة​:

بيان بالحالة الوظيفية للمتقدم معتمدا ومتضمنا (المؤهلات الدراسية – الخبرة البينية والكلية –الوظائف الإشرافية والقيادية السابق شغلها – الشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها في مجال الحاسب الآلي واللغات الأجنبية وغيرها وما يفيد الاشتراك فى المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية إن وجدت ـ تقارير الكفاية – العلاوات التشجيعية – خطابات الشكر وشهادات التقدير ـ الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية والجزاءات إن وجدت ـ وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها).

بيان عن أبرز إنجازات وإسهامات المتقدم فى الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك.

عدد 6 صور شخصية حديثة مقاس 4×6

صورة بطاقة الرقم القومي

مقترحات لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير أنظمتها التى تحكم العمل وتبسيط اجراءاته مرفق به CD وفقاً للنموذج الوارد بقرار وزيرة التخطيط والاصلاح الادارى رقم (95) لسنة 2017 .

ثالثًا: مدير عام شؤون التنفيذ بمدينة بني سويف الجديدة وتطلب للتعيين الآتي:

الوصف العام للوظيفة المهارات الأساسية:

​المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية بما يتلاءم مع طبيعة العمل

القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي

قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها

المهارات الفنية:

​اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظائف القيادية طبقا للقانون

سنوات الخبرة​:

بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام قضاء مدة بينية قدرها سنتين على الأقل في وظيفة من وظائف الدرجة الادنى مباشرة.

بالنسبة للعاملين في غير الحكومة أو القطاع العام قضاء مده كلية قدرها 16 عاما على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة.

النوع المطلوب:

ذكر وأنثى

المؤهل: ​عال في الهندسة

تاريخ بداية الإعلان 04/10/2020 تاريخ انتهاء التقدم 03/11/2020

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة:1

بيانات الاتصال والتقدم للجهات:

​تقدم طلبات شغل الوظيفة باسم السيد الدكتور محاسب / نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية وتسلم باليد بمقر الهيئة بالعنوان التالي: 1 شارع الحرية تقاطع محور 26 يوليو - مدينة الشيخ زايد - مدخل زايد 2

المستندات المطلوبة:

​بيان بالحالة الوظيفية للمتقدم معتمدا ومتضمنا (المؤهلات الدراسية – الخبرة البينية والكلية –الوظائف الإشرافية والقيادية السابق شغلها – الشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها فى مجال الحاسب الآلي واللغات الأجنبية وغيرها وما يفيد الاشتراك فى المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية إن وجدت ـ تقارير الكفاية – العلاوات التشجيعية – خطابات الشكر وشهادات التقدير ـ الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية والجزاءات إن وجدت ـ وأى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها)

بيان عن أبرز إنجازات وإسهامات المتقدم فى الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك

عدد 6 صور شخصية حديثة مقاس 4×6

صورة بطاقة الرقم القومي

مقترحات لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير أنظمتها التى تحكم العمل وتبسيط اجراءاته مرفق به CD وفقاً للنموذج الوارد بقرار وزيرة التخطيط والاصلاح الادارى رقم (95) لسنة 2017 .

رابعًا: مدير عام شؤون المشروعات بمدينة 15 مايو، ويتطلب التعيين التالي:

الوصف العام للوظيفة المهارات الأساسية​:

المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية بما يتلاءم مع طبيعة العمل

القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي

قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها

المهارات الفنية​:

اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظائف القيادية طبقا للقانون

سنوات الخبرة​:

بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام قضاء مدة بينية قدرها سنتين على الأقل في وظيفة من وظائف الدرجة الادنى مباشرة.

بالنسبة للعاملين في غير الحكومة أو القطاع العام قضاء مده كلية قدرها 16 عام على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة

النوع المطلوب:

ذكر وأنثى

المؤهل​:

عال في الهندسة

تاريخ بداية الإعلان 04/10/2020 تاريخ انتهاء التقدم 03/11/2020

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1

بيانات الاتصال والتقدم للجهات:

​تقدم طلبات شغل الوظيفة باسم السيد الدكتور محاسب / نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية وتسلم باليد بمقر الهيئة بالعنوان التالي: 1 شارع الحرية تقاطع محور 26 يوليو - مدينة الشيخ زايد - مدخل زايد 2

المستندات المطلوبة​:

-بيان بالحالة الوظيفية للمتقدم معتمدا ومتضمنا (المؤهلات الدراسية – الخبرة البينية والكلية –الوظائف الإشرافية والقيادية السابق شغلها – الشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها فى مجال الحاسب الآلي واللغات الأجنبية وغيرها وما يفيد الاشتراك فى المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية إن وجدت ـ تقارير الكفاية – العلاوات التشجيعية – خطابات الشكر وشهادات التقدير ـ الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية والجزاءات إن وجدت ـ وأى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها).

-بيان عن أبرز إنجازات وإسهامات المتقدم فى الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك.

-عدد 6 صور شخصية حديثة مقاس 4×6.

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-مقترحات لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير أنظمتها التى تحكم العمل وتبسيط اجراءاته مرفق به CD وفقاً للنموذج الوارد بقرار وزيرة التخطيط والاصلاح الادارى رقم (95) لسنة 2017 .

خامسًا: مدير عام شؤون التنفيذ بمدينة أسوان الجديدة، وتتطلب للتعيين الأتي:

الوصف العام للوظيفة المهارات الأساسية:

​المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية بما يتلاءم مع طبيعة العمل

القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي

قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها

المهارات الفنية​:

اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظائف القيادية طبقا للقانون

سنوات الخبرة:

-​بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام قضاء مدة بينية قدرها سنتين على الأقل في وظيفة من وظائف الدرجة الادنى مباشرة.

-بالنسبة للعاملين في غير الحكومة أو القطاع العام قضاء مده كلية قدرها 16 عام على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة

النوع المطلوب:

ذكر وأنثى

المؤهل:

​عال في الهندسة

تاريخ بداية الإعلان04/10/2020 تاريخ إنتهاء التقدم03/11/2020

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات​:

تقدم طلبات شغل الوظيفة باسم السيد الدكتور محاسب / نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية وتسلم باليد بمقر الهيئة بالعنوان التالي: 1 شارع الحرية تقاطع محور 26 يوليو - مدينة الشيخ زايد - مدخل زايد 2

المستندات المطلوبة:

-​بيان بالحالة الوظيفية للمتقدم معتمدا ومتضمنا (المؤهلات الدراسية – الخبرة البينية والكلية –الوظائف الإشرافية والقيادية السابق شغلها – الشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها فى مجال الحاسب الآلي واللغات الأجنبية وغيرها وما يفيد الاشتراك فى المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية إن وجدت ـ تقارير الكفاية – العلاوات التشجيعية – خطابات الشكر وشهادات التقدير ـ الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية والجزاءات إن وجدت ـ وأى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها).

-بيان عن أبرز إنجازات وإسهامات المتقدم فى الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك.

-عدد 6 صور شخصية حديثة مقاس 4×6.

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-مقترحات لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير أنظمتها التى تحكم العمل وتبسيط اجراءاته مرفق به CD وفقاً للنموذج الوارد بقرار وزيرة التخطيط والاصلاح الادارى رقم (95) لسنة 2017 .