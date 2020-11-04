بيع 10 محال تجارية بالمزاد العلني في مدينة دمياط الجديدة

ذكر المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنَّه تمّ بيع 10 محال تجارية بمساحات تتراوح بين (13م2: 36.58م2) أسفل عمارات "المجاورة 27" بالحي الخامس، والمجاورة الرابعة بالحى الرابع بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بالمزاد العلني.

وأضاف "رجب"، أنَّ جلسة المزاد، أسفرت عن بيع المتر المربع الواحد للمحال بأسعار تراوحت بين 25 و67 ألف جنيه، مشيراً إلى أنَّ جلسة المزاد تمت بحضور ممثلى مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وووزارة المالية، وشرطة التعمير.

ولفت إلى تنوع أنشطة المحال التي تمّ بيعها لتلبية الاحتياجات المختلفة لسكان المدينة، وكذا زيادة فرص الاستثمار والعمل بها، مؤكّداً أنَّ جهاز المدينة لا يدخر جهداً في توفير الخدمات المختلفة للسكان.