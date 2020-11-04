بابا الفاتيكان يعتمد مطرانين جديدين لسوهاج والمنيا

اعتمد البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، انتخاب السينودس البطريركي للكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة للأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية سوهاج، مطرانا لكرسي هيرموبوليس المنيا خلفا للأنبا بطرس فهيم المطران الشرفي للكرسي السابق الذكر.

وقررت الكنيسة الكاثوليكية في مصر، أن يكون قداس تجليس الأنبا باسيليوس على كرسي هيرموبوليس المنيا يوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر 2020 الساعة العاشرة صباحا بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.

وعيَّنّ الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، الأنبا يوسف أبو الخير مدبرا بطريركيا لكرسي سوهاج الشاغر لحين تجليس مطران جديد.

واعتمد البابا فرنسيس، انتخاب السينودس البطريركي للكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة، المونسنيور توما حليم حبيب، مستشار سفارة الفاتيكان في مالطا، مطرانا لكرسي سوهاج، خلفا للأنبا باسيليوس فوزي الذي تم انتخابه مطرانا لكرسي هيرموبوليس المنيا.

من جهة أخرى، أوضح الفاتيكان حقيقة تصريحات البابا فرنسيس، التي وردت في الفيلم الوثائقي "فرانشيسكو" عن المثليين، مشيرا إلى أنّ الفيلم ربط بين تصريحين منفصلين أدلى بهما البابا فرنسيس للتليفزيون المكسيكي في سنوات سابقة، ودمجهما الفيلم في تصريحٍ واحد، وكأنهما قيلا في ذات السياق، ما أدى إلى حالة من الارتباك واللغط لأن اجتزاء التصريحات من سياقها الأول والربط بينها أدى الى معنى مغاير لمعنى التصريحات الأصلية.

وأشار الفاتيكان إلى أنّ تفسير تصريح البابا أنّه يدعو إلى أنّه من حق المثليين أن يكون لهم أسر عن طريق الزواج المثلي، لكنه كان يشير بوضوح إلى حقهم في البقاء ضمن أسرهم الأصلية التي أنجبتهم، وأنّه لا يحق لهذه الأسر أن تطردهم أو تتبرأ منهم بسبب كونهم مثليين.

وقال الفاتيكان، إنّ تصريحات البابا فرنسيس في حديثه كان يشير لأحكام الدولة بخصوص اتحاد المثليين، وليس بخصوص عقيدة الكنيسة الكاثوليكية الثابتة على مر العصور والتي ذكرها البابا فرنسيس مرارا، وهي أنّ الزواج لا يكون إلا بين رجل واحد وامرأة واحدة.