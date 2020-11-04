5 شروط لترخيص دار للمغتربين.. تعرف عليها

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي، عددًا من الشروط والإجراءات، للحصول على ترخيص لتأسيس دار للمغتربين والمغتربات، وهي دار لإقامة المغتربين من الجنسين الوافدين من المحافظات الأخرى، أو إحدى الدول العربية سواء كانوا من الطلبة الذين يدرسون فى غير محل إقامتهم الدائمة، أو من العاملين المغتربين، وذلك لفترات قد تطول أو تقصر حسب ظروف كل منهم، وذلك وقاية للشباب من التعرض للمتاعب والاستغلال والانحراف.​​

شروط ترخيص دار للمغتربين

وتتمثل شروط الحصول على ترخيص لإنشاء الدار كالتالى :

- جمعية مشهرة يتضمن نشاطها رعاية الأسرة

- احتياج البيئة إلى الدار

- عقد إيجار ممتد أو تمليك لشقة بمساحة مناسبة لا تقل عن 250 مترأو بيت مستقل.

- موافقة الحي والدفاع المدني والإسكان والجهات الأمنية.

- تعيين جهاز وظيفي مؤهل طبقا لما هو وارد باللائحة المنظمة لعمل دور المغتربين والمغتربات.

كما حددت عدد من الإجراءات كالتالي:

1- تتقدم الجمعية بطلب للإدارة الإجتماعية التابع لها النشاط.

2- يتم بحث الطلب لتحديد مدى إحتياج البيئة لإنشاء الدار.

3- يتم معاينة المكان المخصص من الجمعية لإنشاء الدار.

4- يتم عرض الطلب والمستندات المقدمة وتقرير فني عن ملائمة المكان المخصص على مديرية التضامن الإجتماعي.

5- يتم الموافقة على ترخيص الدار بعد انطباق الشروط

المستندات المطلوبة

1-طلب من الجمعية مرفق به محضر مجلس إدارة بموافقة الجمعية على ترخيص دار مغتربين أو مغتربات.

2 -صورة من لائحة النظام الأساسي للجمعية.

3 - بيان بالجهاز الوظيفي للدار مرفق به المستندات.

4 -موافقة الحي و الدفاع المدني و الإسكان و الجهات الأمنية.

5 - تقرير مالي وإداري من قسم الجمعيات عن آخر عام .

ووضعت وزارة التضامن، عدة شروط للإقامة بدور المغتربين وهى أن يكون محل الإقامة الدائم للمغترب خارج المدينة التي يدرس أو يعمل فيها، ويتعذر عليه الانتقال يوميًا من محل إقامته إلى مقر دراسته أو عمله، وأن يكون المغترب حسن السير والسلوك، وأن يتعهد بعدم مخالفة التعليمات والنظم واللوائح الخاصة بالدار.