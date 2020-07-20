نبيلة مكرم: ملف المغتربين والمهاجرين يشهد تعاونا مستمرا مع اليمن

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن هناك تعاون وتنسيق فيما يتعلق بالمصريين في اليمن.

وأضافت خلال تصريحات لشاشة إكسترا نيوز: "على هذا الأساس نستكمل التعاون مع وزير شؤون المغتربين اليمني، حيث شرفني في مكتبي، بعدما حصلنا على التوجيهات بالبدء في العمل فورًا فيما يتعلق بالتنسيق بطلبات الجالية اليمنية".

وتابعت أن التعاون مستمر وسيتم التعاون لحل كل المشاكل وكل القضايا المثارة، خاصة مع وزارات أخرى معنية مثل وزارات التعليم العالي، الداخلية، والتربية والتعليم.

من جهته قال علوي بافقيه وزير المغتربين اليمني، إنه ناقش مع "مكرم"، الكثير من الإجراءات التي تتيح وسائل الراحة لليمنيين في مصر، شاكرًا إياه على ما بذلته وقدمته الحكومة المصرية لهم.