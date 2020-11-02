رئيس جامعة أسيوط يفتتح مبنى إسكان "فاخر" للطلاب المغتربين

افتتح الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، قبل قليل، مبنى الإسكان الفاخر بقطاع المدينة الجامعية، والذي تم تجهيزه لإقامة الطلاب المغتربين من أبناء المحافظات البعيدة، أو الدراسين بالكليات العملية ممن لا تنطبق عليهم شروط الإقامة بالمدينة الجامعية.

تم افتتاح المبنى بحضور الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش، عميدة كلية الطب البيطري، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة العليا للأنشطة الطلابية، وعرفة أبو العلا، مدير عام قطاع المدينة الجامعية، ومحمد عطا الكريم، مدير الإسكان الخارجي، والدكتور محمد بدر، مدير المدينة الجامعية طلبة، وأماني أبو صغير، مديرة المدينة الجامعية طالبات.

وأشاد رئيس جامعة أسيوط بالمستوى المتميز والفاخر للمبنى، والذي يضم كافة الكماليات التي تلزم الطالب خلال إقامته، مشيراً إلى أن مبنى الإسكان الفاخر يعمل على توفير فرص إضافية للإقامة للطلاب المغتربين.

وأكد "الجمال" حرص إدارة الجامعة على تطوير الخدمات المقدمة لأبنائها من الطلاب بمختلف الكليات، مع توجيه اهتمام خاص ومكثف لأبناء الجامعة من الطلاب المغتربين، والعمل على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لهم، لضمان قضاء سنواتهم الجامعية على نحو سهل ويسير.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب أن افتتا ح مبنى الإسكان الفاخر يأتى في إطار خطة الجامعة لتعظيم الاستفادة مما تملكه من إمكانيات، وتسخيرها لخدمة عدد أكبر من الطلبة والطالبات، خاصةً في ظل ما يشهده العام الجامعي الجديد من إجراءات احترازية لمنع انتشار الفيروسات والأمراض المعدية، والحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، وهو ما أسفر عن خفض الطاقة الاستيعابية للغرف السكنية، وخفض أعداد المقبولين للإقامة بالمدن الجامعية.

وأضاف "غريب" أن المبنى مكون من 4 طوابق، ويضم 187 غرفة، ومقسم إلى قسمين، أحدهما للطلبة والآخر للطالبات، وتم تجهزيز نادي اجتماعى بكل قسم، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد وتطوير المبنى، وتجهيزه بشاشات تلفزيونية، وفرش وأثاث جديد، كما تم تزويد المبنى بشبكة "واي فاي" للتيسير على الطلاب متابعة العملية التعليمية المقدمة إلكترونياً على المنصات المتخصصة.