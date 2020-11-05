في ذكراه.. تعرف على قصة القديس تيمون أحد السبعين رسولا للمسيح

يحيي الأقباط في صلواتهم بالكنائس الأرثوذكسية، اليوم الخميس، بحسب "السنكسار الكنسي"، ذكرى استشهاد القديس تيمون، أحد السبعين رسولا للمسيح.

و"السنكسار" هو كتاب يحوي سير القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية.

فحسب التقويم القبطي، يوافق اليوم الخميس، 26 بابه لعام 1737 قبطي، ويدون "السنكسار"، أنَّه في مثل هذا اليوم استشهد القديس تيمون، أحد السبعين رسولا للمسيح.

وذكر السنكسار، أن هذا القديس أرسله المسيح للتبشير بالمسيحية، ونال هذا القديس مواهب شفاء الأمراض وإخراج الشياطين.

ويشير السنكسار القبطي، إلى أن "تيمون"، انتخبه رسل المسيح ضمن السبعة شمامسة الذين أقامهم الرسل، وبعد أن أقام مدة في خدمة الشماسية وضع عليه الرسل اليد أسقفاً على البصرة في العراق، حيث بشَّر فيها بالمسيح، وعمَّد الكثيرين من أهلها، فغضب الوالي، وقبض عليه، وعذبه بعذابات كثيرة، وأخيراً أحرقه بالنار حتى توفي.

كما يوضح السنكسار، أن في مثل هذا اليوم عام 1382 ميلاديا أيضا، تذكار السبعة شهداء الذين قتلهم البربر بجبل الأنبا أنطونيوس أب الرهبان في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالصحراء الشرقية.

ويستخدم "السنكسار" التقويم القبطي والشهور القبطية "13 شهرًا"، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو "نسئ" يُطلق عليه الشهر الصغير، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية.

و"السنكسار"، بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثله مثل الكتاب المقدس لا يخفي عيوب البعض، ويذكر ضعفات أو خطايا البعض الآخر، بهدف معرفة حروب الشيطان، وكيفية الانتصار عليها، ولأخذ العبرة والمثل من الحوادث السابقة على مدى التاريخ.

يذكر أن الكنيسة احتفلت أمس الأربعاء بالعيد الـ68 لميلاد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الذي ولد في 4 نوفمبر عام 1952م، باسم "وجيه صبحي باقي سليمان" بمدينة المنصورة، لأسرة مكونة من آب توفي بعد أن صار "وجيه" صبيا، وأم ربطته بالكنيسة منذ صغره، وشقيقتين توفيت أصغرهم قبل سنوات وهي مازالت في ريعان شبابها.

كما احتفلت بالذكرى الـ8 للقرعة الهيكلية التي أجريت في 2012 عقب الانتخابات البابوية لاختيار خليفة البابا الراحل شنودة الثالث، ووقع الاختيار على البابا تواضروس ليكون البطريرك الـ118 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.