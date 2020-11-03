محافظة الشرقية تعلن حالة الطوارئ استعدادا لمواجهة سقوط الأمطار

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن "العام الماضي شهدنا طقسا متقلبا على جميع أنحاء البلاد، وكنا غير قادرين على توقع بعض الحالات، ولكن في أحيان كثيرة كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تخطرنا باحتمالية سقوط أمطار إذا كانت غزيرة أو خفيفة"، مؤكدا "أننا استطعنا السيطرة عليها العام الماضي بصورة جيدة وأخذنا دروسا مستفادة من المرة الماضية".

وأكد "غراب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أنه تم التجهيز والاستعداد من خلال غرف العمليات التي تعمل على مدار الساعة طوال العام، مشيرا إلى أنه تم إعلان حالة الطواريء في المحافظة، وتدعيم كل المحلات الميكانيكية بماكينات رفع وشفط مياه الأمطار.

وأضاف، تم الدفع بحوالي 22 ماكينة لكي نغطي كل المراكز الموجودة في المحافظة فضلا عن وجود فرق للتدخل السريع لرفع الأماكن الذي يحدث بها تجمعات مياه كبيرة، بجانب تنظيف وتطهير المصارف التي من الممكن أن يكون بها بعض الشوائب.

وتابع، أن هناك بعض المشكلات التي واجهتنا في الشمال من ارتفاع منسوب المصارف والترع وتم التنسيق مع الري بعمل متابعة مستمرة على مدار الساعة، مشيرا إلى أن بعض المشكلات التي كان متعارف عليها هي أعمدة الإنارة والتي تم مراجعتها وجاري حتى الآن متابعة جميع أعمدة الإنارة لتفادي أي أسلاك مكشوفة قد تؤدي إلى صعق المواطنين.

وأكد المحافظ، أنه يتم مراجعة المناطق الصناعية وجميع المصانع لعزل الأسطح الخاصة بها، والأمور في المحافظة تسير بشكل جيد للغاية وهناك استعدادات بشكل كبير لمواجهة تساقط الأمطار.