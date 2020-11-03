تجديد حبس المتهم بتعذيب زوجته وقص شعرها في الشرقية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة أبو حماد، في محافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس زوج متهم بتعذيب زوجته، بالتعدي عليها بالضرب، وقص شعرها، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق.

وتلقى مدير أمن الشرقية، اللواء إبراهيم عبد الغفار، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبو حماد، يفيد بورود بلاغ باتهام "م. ر. س."، 45 سنة، صاحب كشك ومقيم بمدينة أبو حماد، بتعذيب زوجته وتعديه عليها بالضرب، وقص شعرها، وإجبارها على الجلوس فوق مسامير، بسبب خلافات بينهما وشكه في سلوكها.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث المركز، برئاسة الرائد محمد درويش، رئيس المباحث، لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين وقوع خلافات بين المتهم وزوجته، وتعديه عليها بالضرب أكثر من مرة، وعلى فترات مختلفة.

وألقت الشرطة القبض على الزوج، الذي اعترف بارتكاب الواقعة، بسبب شكه في سلوك زوجته، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وبالعرض على قاضي المعارضات، قرر تجديد حبسه لمدة 15 يوماً.

وفي وقت سابق، قررت نيابة أبو حماد تجديد حبس "مختل عقليا"، لمدة 15 يوماً، على ذمة التحقيق، بتهمة قتل "مسن" أثناء أداء الصلاة داخل مسجد بقرية "الأسدية"، بعدما اقتحم المسجد مرددا عبارات "أنا المهدي المنتظر، أنا نبي الله".

وتلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبو حماد، يفيد بوفاة "س. س."، 65 سنة، متأثرًا بإصابته بجرح طعني، على يد "مختل عقليا"، أثناء أداء صلاة الفجر في أحد المساجد بقرية "الأسدية"، دائرة المركز.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث المركز إلى محل البلاغ، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصا "مختل عقليًا"، يعيش مشردًا في الشوارع، في الأربعينات من العمر، اقتحم المسجد أثناء أداء عدد من المواطنين الصلاة، وهذى ببعض العبارات مثل "أنا المهدي المنتظر.. أنتم مشركين.. أنا نبي الله"، وأخرج سلاحاً أبيض من بين طيات ملابسه، وسدد طعنة للمجني عليه، مما أسفر عن وفاته متأثرا بإصابته.