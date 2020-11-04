محافظة كفر الشيخ تحتفل بالذكرى 64 لمعركة البرلس: فخر لقواتنا المسلحة

أكد جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الاحتفال بالذكرى الـ64 لانتصار معركة البرلس، عزة وفخر ليس للمحافظة فقط، وإنما لقواتنا المسلحة والقوات البحرية أيضا، مشيرا إلى أنه انتصار على أقوى دولتين إنجلترا وفرنسا آنذاك، واستخدم فيها أحدث المعدات البحرية "مدمرة فرنسية مزودة برادار مزودة بغطاء جوي"، أمام شاطئ البرلس، صدتها لنشات التوربينات المصرية دون غطاء جوي لهم.

ونوه المحافظ، إلى أن المعركة استغرقت دقائق، إلا أنها صدت عن ساحل البحر المتوسط هجوما وعدوانا، تزامنا مع هجوم على مدن القناة.

وأضاف "نور الدين" خلال احتفال محافظة كفر الشيخ بالذكرى 64 للانتصار في معركة البرلس البحرية، أن الأخيرة غيرت وجه التاريخ عبر تصدي لانشات دون غطاء جوي لمدمرة فرنسية بغطاء جوي، مشيرا إلى أن الدولة كرمت الشهداء وأطلقت أسماءهم على منشآت بالمحافظات، متابعا: "وسنكرم 8 من أسر الشهداء، في يوم عيد الوفاء لأسر الشهداء.

وأكد اللواء جمال نور الدين، أن هناك رعاية مستمرة لأسر الشهداء من الدولة والمحافظة، متمنيا أن تنال الرعاية والتواصل المستمر رضاهم، موجها الشكر لقواتنا المسلحة التي تدافع عن أرض الوطن وتحميه، وقوات الشرطة التي تحرص على الأمن الداخلي، مشيدا بوسائل الإعلام والصحفيين والمراسلين، وأهالي المحافظة الأوفياء.

وتحتفل كفر الشيخ بعيدها القومي في الرابع من شهر نوفمبر من كل عام، احتفالا بالانتصار في معركة البرلس البحرية، التي وقعت عام 1956،عقب المؤامرة التي حاكتها إسرائيل وفرنسا وبريطانيا، وأحبطت في صباح ذلك اليوم؛ إذ ظهرت العديد من سفن القوات الاستعمارية أمام شاطئ البرلس، وحدث اشتباك بينها وزوارق الطوربيد المصرية.

وانتهت المعركة بنصر القوات المصرية وخسارة الأعداء، وتوّجت بعدد من الشهداء الأبطال، منهم: جلال الدسوقي، ومحمد رفعت، وصبحي نصير، وعلي صالح، وجول جمال، ومحمد البيومي، وإسماعيل فهمي.

جاء ذلك بحضور ممثلين عن القوات المسلحة، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، والعميد عمرو حسن، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء إسلام صلاح، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ، واللواء طارق مصطفى، مدير مباحث الأمن الوطني بكفر الشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المدن، وعدد من التنفيذيين والشعبيين وأهالي البرلس.