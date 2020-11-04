مديرة حملة بايدن لترامب: حصر الأصوات لن يتوقف والشعب يقرر الفائز

علقت جين أومالي ديلون، مديرة الحملة الانتخابية للمرشح الديمقراطي بسباق الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، على خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما قاله بشأن عمليات فرز الأصوات.

ونقلت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، عن "ديلون" قولها، إنّ تصريحات ترامب الليلة حول محاولة وقف عد الأصوات على النحو الواجب، مشينة وغير مسبوقة وغير صحيحة، وأنّها محاولة عارية لانتزاع الحقوق الديمقراطية للمواطنين الأمريكيين.

وأضافت ديلون: "غير مسبوقة لأنه لم يسبق لرئيس أمريكي محاولة انتزاع حقوق الأمريكيين وأصواتهم في الانتخابات العامة، وغير صحيحة لأن ذلك لن يحدث وعملية فرز وحصر الأصوات ستستمر".

وتابعت قائلة: "نكرر ما قاله نائب الرئيس جو بايدن الليلة، دونالد ترامب لا يقرر نتائج هذه الانتخابات، جو بايدن لا يقرر نتائج هذه الانتخابات، الشعب الأمريكي هو من يقرر نتيجة هذه الانتخابات والعملية الديمقراطية يجب وستستمر حتى النهاية".