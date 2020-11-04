"إف بي آي" يحذر من "هجمات مسلحة" تزامناً مع الانتخابات الأمريكية

حذر مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى «إف بى آى» من احتمال اندلاع مواجهات مسلّحة على صلة بالانتخابات الرئاسية فى بورتلاند، حيث لا تزال المدينة تُعد جيباً ليبرالياً فى ولاية أوريجون التى تعيش تداعيات صيف شهد مسيرات حاشدة مناهضة للعنصرية.

وكانت الانتخابات الرئاسية الأمريكية قد أجريت أمس، بين الرئيس الحالى دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهورى ومنافسه جو بايدن عن الحزب الديمقراطى.

الرئيس الأمريكي: "بايدن" نعسان ومضطرب وسأفوز عليه.. والمرشح الديمقراطى: حان وقت رحيل "ترامب"

وكخطوة استفزازية، قصد «ترامب» المتجمعين بمدينة ساكرانتون، مسقط رأس منافسه، حيث جدّد وصفه بـ«جو النعسان»، متّهماً إياه بأنّه «مضطرب وفاسد»، وفى خطاب ألقاه فى بيتسبرج بولاية بنسلفانيا دعا «بايدن»، الناخبين لاستعادة الديمقراطية. ورأى أن الوقت قد حان ليحزم «ترامب» حقائبه ويغادر البيت الأبيض.

وقالت شركة بتفير إكستشينج إن فرص إعادة انتخاب «ترامب» اكتسبت زخماً خلال الليلة الماضية فى أسواق المراهنات على الإنترنت مع توجّه الأمريكيين لصناديق الاقتراع، وارتفعت توقعات فوز ترامب بالانتخابات من 35% إلى 39%، وتراجعت توقعات فوز «بايدن» من 65% إلى 61%. وتوقع روبرت كاهالى، رئيس مجلس إدارة مجموعة ترافالجار فوز «ترامب»، مراهناً على ناخب «ترامب» الخجول الذى لا يريد الإفصاح عن حقيقة آرائه، خوفاً من الاصطدام مع الجيران، فى حين وصف كاهالى مرشح «بايدن» بأنه غير خجول. و«كاهالى» هو الوحيد الذى توقع فوز «ترامب» عام 2016 فى الوقت الذى كانت فيه جميع الترجيحات تصب لصالح هيلارى كلينتون.

يذكر أن الاقتراع المبكر شارك فيه نحو 100 مليون ناخب، اختاروا التصويت بسبب وباء كورونا وتجنّبا للازدحام، حيث بلغ مجموع الناخبين الذين صوّتوا فى اللجان أكثر من 35 مليوناً و700 ألف ناخب، بينما وصل عدد المصوتين عبر البريد 64 مليون ناخب.