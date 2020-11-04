في ذكرى ميلاده.. البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء بشبرا 

دشن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، كنيسة الشهيدة دميانه ببابادبلو بشبرا، بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة، وذلك بعد تجديدها بالكامل.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا دشن مذابح وأيقونات ومعمودية الكنيسة، حيث تم تدشين المذبح الرئيس على اسم السيدة العذراء بينما تم تدشين المذبح الجانبي على اسم القديس القوي الأنبا موسى والـ 49 شهيدًا شيوخ شيهيت، والمذبح الجانبي الآخر على اسم الشهيدة دميانه والعذارى الأربعين، كما تم تدشين مذبح على اسمي الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس، ومذبح آخر على اسمي الأمير تادرس الشطبي والشهيد أبانوب النهيسي ومذبح على اسمي القديسين الأنبا بيشوي والأنبا كاراس السائح. وذلك بالكنيسة الكائنة في الطابق العلوي.

وشارك في صلوات التدشين والقداس عدد محدود من أقباط الكنيسة بسبب إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، إلى جانب الأساقفة وكهنة قطاع شبرا الشمالية وأعضاء مجلس الكنيسة إلى جانب خورس شمامستها، وذلك لتجنب التجمعات للوقاية من تفشي كورونا.

ويشارك في الصلوات إلى جانب الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، "الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا رافائيل الأسقف العام لقطاع كنائس وسط القاهرة، والأنبا مارتيروس الأسقف العام لقطاع كنائس شرق السكة الحديد، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات، والأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري، والأنبا أكليمندس الأسقف العام لقطاع كنائس ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر".

ويشارك في الصلوات أيضًا إلى جانب الأساقفة، كهنة قطاع شبرا الشمالية وخورس شمامسة الكنيسة، وأعضاء مجلسها.

وكان البابا عقب وصوله للكنيسة أزاح الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشين الكنيسة، والتقطت صورة تذكارية أمام اللوحة له مع الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، وكهنة الكنيسة.

وقدم كورال أطفال كنيسة الشهيدة دميانه ببابادبلو بشبرا، بعض الترانيم وذلك في استقبال البابا الذي حرص على التقاط صورة تذكارية مع الأطفال، تشجيعًا لهم.

ويحتفل البابا تواضروس الثاني، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده الـ68، حيث ولد في مثل هذا اليوم عام 1952، باسم "وجيه صبحي باقي سليمان" بمدينة المنصورة.

كما يحتفل البابا تواضروس الثاني، اليوم كذلك، بالذكرى الـ8 للقرعة الهيكلية التي أجريت في 2012 عقب الانتخابات البابوية لاختيار خليفة البابا الراحل شنودة الثالث، ووقع الاختيار عليه ليكون البطريرك الـ118 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية باسم تواضروس الثاني.