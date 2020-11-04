"نجوم إف.إم" تخصص برنامج "ساعة مع نجم" للاحتفال بعيد ميلاد حماقي

تحتفل إذاعة "نجوم إف.إم" بعيد ميلاد الفنان محمد حماقى، من خلال برنامج "ساعة مع نجم" وإذاعة أشهر أغنياته الرومانسية، وذلك في الساعة الواحدة ظهرًا، ويعاد مرة أخرى الساعة الثانية صباحًا.

وكان محمد حماقي طرح آخر البوماته بعنوان "كل يوم من ده" إنتاج "نجوم ريكوردز" وضم 20 أغنية، حيث تضمن الجانب الأول 10 أغنيات هي "يزلزال"، و"كل يوم من ده"، و"ليلى"، و"عيونه سهرانة"، و"صور"، و"أعمل إيه"، و"بقيت معاه"، و"ياغربة"، "البداية"، و"يا ستار"، أما الجانب الثانى فتضمن أغنيات "قدام الناس"، "كفاية حلول وسط"، و"راضينى"، و"راسمك فى خيالى"، و"لاعتاب ولا حيرة"، و"الحكاية حكايتنا"، و"عاش من شافك"، و"خلينا زي ما حنا"، و"قالو عنك"، "خدنى إليك".

وتعاون "حماقي" في هذا الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم أمير طعيمة وأيمن بهجت قمر وتامر حسين وخالد تاج ونادر عبد الله وعمرو مصطفى، وشريف تاج، وتامر على، ومحمد يحيى، وتميم، وتوما، ونادر حمدى، ورامى سمير.

وأحيا الفنان محمد حماقي حفلاً غنائيًا في جدة بالمملكة العربية السعودية منذ فترة، وأقيم الحفل على مسرح الجمان، بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بدعم من هيئة الترفيه السعودية، وذلك ضمن حفلات اليوم الوطني السعودي الـ90، وسط حضور جماهيري كبير.

ووجه حماقي، في بداية حفله الشكر لرئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، حيث قال: "أحب أوجه الشكر للمستشار، وفي الحقيقة هذا الشكر ليس فقط مني بل من جميع العاملين بهيئة الترفيه والموسيقى والغناء والجمهور أيضًا، لأن المجهود الذي يبذله لإسعادنا وإسعادكم خرافي، فأنا أشكره وأحييه تحية كبيرة من قلبي".

وقدم "حماقي"، في الحفل باقة كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة وسط صيحات وهتافات جميع الحاضرين التي هزت أركان مكان الحفل.