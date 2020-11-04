جامعة المنصورة تناقش خطة التعامل مع الموجة الثانية لكورونا

ناقش المجلس الأعلى للمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بجامعة المنصورة، خطة التعامل مع الموجة الثانية لفيروس كورونا، في اجتماع المجلس الذي عقد اليوم، برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، وتناول الاجتماع خطة الإجراءات الطبية والاحترازية الخاصة بمكافحة الفيروس بالمستشفيات الجامعية والمراكز الطبية.

وشدد الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، على أهمية متابعة وتنفيذ خطة الجامعة لمواجهة احتمالات الموجة الثانية للعدوى بفيروس كورونا، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الجامعة لمنع انتشار الفيروس حرصاً علي سلامة الطلاب والعاملين بالجامعة والمستشفيات الجامعية وسلامة الفريق الطبي بالمستشفيات والمرضي المترددين عليها.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الخاصة بتنظيم العمل داخل قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة المنصورة وسبل تنظيمه بما يتوافق مع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية رقم 19 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة فى نوفمبر 2019.

وعلي جانب آخر، نفذت كلية الطب بجامعة المنصورة بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الدقهلية، نموذج محاكاة لتجربة إخلاء آمن ومكافحة حريق في أحد مباني الكلية، لتدريب أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب على كيفية التعامل حال حدوث حريق، وجرى تطبيق ذلك عمليا تحت إشراف العقيد أحمد عوض، رئيس قسم الإطفاء، والمقدم مصطفى جلال، رئيس قسم الإنقاذ.

جرت المحاكاة تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمود محمد المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الدكتور تامر أبو السعد القائم بعمل عميد الكلية، الدكتورة بسمة شومان وكيل الكلية للتعليم والطلاب ، الدكتورة رغدة فرج منسق لجنة الأزمات والكوارث والعميد أحمد عبدالفتاح مهدي، مدير إدارة الحماية المدنية بالدقهلية.

وبحسب بيان جامعة المنصورة، تم تنفيذ محاكاة لعملية إخماد حريق بعد اتصال من إدارة الكلية بنشوب حريق وتم مكافحة الحريق من خلال الدفع بسيارتي إطفاء، وتم تنفيذ التجربة بنجاح، كما تم تنفيذ عملية إخلاء آمن من أحد الأدوار بالكلية.