فرج عامر: النجاة من الموجة الثانية لكورونا تتطلب تنفيذ قرارات الدولة

طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، من الحكومة التطبيق الحاسم والحقيقي لجميع القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بالتزامن مع زيادة الأعداد خلال هذه الفترة، حفاظا على أرواح المصريين من خطر الوباء.

وأعلن "عامر" في بيان له اليوم، تأييده التام لجميع القرارات، وفي مقدمتها تطبيق غرامة 4 آلاف جنيه ضد كل مواطن لم يلتزم بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، بالإضافة إلى شن حملة على المخالفين لقرار ارتدائها، مؤكدا أن عدم تطبيق قرارات مواجهة الفيروس على أرض الواقع ينذر بعواقب وخيمة، ليس على المواطنين فقط، ولكن على الاقتصاد المصري، خاصة أن هناك دولا أوروبية اتجهت الى ملف الغلق لبعض المشروعات.

وأشاد المهندس محمد فرج عامر، بمضاعفة الحكومة لمصل الانفلونزا 5 أضعاف، من 500 ألف حقنة إلى 2.5 مليون جرعة، ووضع خطة لوزارة التربية والتعليم للتعامل مع فيروس كورونا، وغلق المدارس التي يظهر فيها الفيروس 28 يوما، كإجراء احترازي، وعزل الطلاب بمنازلهم، مطالبا بضرورة شن حملات مكثفة على المطاعم والمقاهي؛ للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وناشد "عامر" الشعب المصرى العظيم مساندة ودعم القرارات الحكومية، لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أنه لابديل مع مواجهة هذا الفيروس إلا من خلال دعم وتنفيذ القرارات الحكومية على أرض الواقع، حتى ننجو من الموجهة الثانية من الفيروس.