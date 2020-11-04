420 عملية جراحية في «طنطا التعليمي» خلال شهرين

صرح الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن المستشفى التعليمي العالمي سجلت 168 حالة دخول للعناية المركزة خلال شهري أغسطس وسبتمبر، بواقع 1336 يوم إقامة، و 420 حالة جراحة، مؤكداً أن جميع الأطقم الطبية بالمستشفى تبذل قصارى جهدها لتقديم خدمة طبية مميزة لجميع المرضي.

وأوضح الدكتور محمود سليم، مدير المستشفى التعليمي، أن الحالات التي استقبلتها العنايات المركزة خلال الشهرين شملت 13 حالة حروق، و 57 حالة تخدير، و 23 حالة أطفال، و 40 قلب، و 3 زرع نخاع، و 32 حضانات، أما حالات الجراحة تشمل 54 جراحة عظام "رجال"، و 30 قطاع (ب) ، و 123 عظام "سيدات"، و 19 جراحة أطفال، و 13 أورام، و 6 هضمي (أ)، و 13 هضمي (ب)، و 17 جراحة صدر، و 20 جراحة قلب، و 104 جراحة مخ وأعصاب، و 21 جراحة أوعية.

وأضاف د. سليم ، أن إجمالي التحاليل الخاصة بالمعمل عن شهر سبتمبر بلغت 3 آلاف و 882 تحليل داخلي و 1894 خارجي، في حين تم توقيع الكشف على 117 حالة ضمن حملة بهية خلال شهر أكتوبر الماضي.

وكانت محافظة الغربية، نظمت اجتماعاً موسعاً، اليوم، بديوان عام المحافظة لمناقشة سبل التعاون بين المحافظة وجامعة طنطا ومديرية الصحة والتأمين الصحي، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، و ترأس الاجتماع اللواء شاكر يونس، السكرتير العام للمحافظة، بحضور الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا والدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب، والدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على وضع آلية لتعظيم التعاون بين مستشفيات الجامعة والمستشفيات التابعة لمديرية الصحة، لمواجهة زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في المحافظة، كما تم التأكيد على تولي مستشفيات الجامعة مسئولية حالات الطوارئ حال زيادة حالات الاشتباه مع متابعة حالات العزل المنزلية بالتعاون مع مديرية الصحة