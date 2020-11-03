محافظ الغربية يتفقد مبيت قوات تأمين انتخابات النواب

أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولة تفقدية، اليوم، بمراكز سمنود وطنطا وقطور، رافقه العقيد أيمن فكري، المستشار العسكري للمحافظة، تفقدا خلالها مقار مبيت قوات تأمين العملية الانتخابية لمجلس النواب، ووجّه المحافظ إلى استبدال بعض الأدوات والمستلزمات لتوفير كافة سبل الراحة لقوات التأمين، كما وجّه وكيل وزارة الطب البيطري بالتطهير اليومي للمقرات وعددها 14 مقرًا على مستوى المحافظة.

وخلال الجولة، لاحظ المحافظ تصاعد دخان كثيف من حرائق قش الأرز داخل الأراضي الزراعية، والقمامة المنتشرة على جانبي الطريق بقريتي "الرجدية ودمشيت" فأمر رئيس مركز ومدينة طنطا، بمجازاة رئيس الوحدة المحلية بالرجدية ونواج ، والتعامل مع أحد النباشين باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

كانت محافظة الغربية، أعلنت الانتهاء من تجهيز 1159 لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز وقرى المحافظة، لاستقبال الناخبين يومي السبت والأحد المقبلين، في الجولة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وقال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن المحافظة بأجهزتها ومؤسساتها كافة، أعلنت حالة الطوارئ القصوى منذ شهر تقريبا، وعقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للانتخابات البرلمانية.

وأوضح "رحمي" أنه عقد اجتماعا مع الجهات المعنية كافة، واستعرض اللجان والمقرات واحتياجاتها، واختيرت 1159 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، وتم التأكد من جاهزية المقرات بالأثاث اللازم لراحة القائمين على العملية الانتخابية، طوال فترة الانتخابات