هل تسقط الأمطار في مباراة الزمالك والرجاء؟.. الأرصاد تجيب

وجّهت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، نصيحة للمواطنين في التعامل مع التقلبات الجوية التي نعيشها حاليا في فصل الخريف، بمتابعة النشرة الجوية يوميا، إذ إنّ كل يوم هناك تقلبات جوية مختلفة عن اليوم السابق.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية Ten، أنّه يجب أن يكون مع جميع المواطنين جاكيت، خاصة في الساعات الأولى من الصباح والمتأخرة من الليل، حيث تنخفض درجات الحرارة الصغرى، كما أوصت بالقيادة بهدوء على الطرق التي يكون عليها شبورة مائية في الصباح الباكر، أو الطرق التي ستشهد سقوط أمطار غزيرة.

وعن احتمالية سقوط أمطار في مباراة الزمالك والرجاء، قالت شاكر: "نتابع حالة الطقس أولا بأول مع المواطنين، وقبلها بيوم أو اثنين سنعلن ما إذا كان هناك أمطار من عدمه".

وتابعت، أنّه في بعض الأوقات يستعين اتحاد الكرة بهيئة الأرصاد الجوية لأخذ رأيها في وجود أمطار من عدمه، وهل الجو يسمح بإقامة المباريات، مؤكدة وجود تنسيق مع الهيئة والاتحاد المصري لكرة القدم وقطاعات الدولة كافة، لمتابعة حالة الجو أولا بأول.

طقس اليوم معتدل بالقاهرة وبحري وأمطار رعدية وسيول على سيناء

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى الفضائية، حالة طقس اليوم الأحد، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، تكون شبورة مائية في النهار، وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ الطقس سيكون مائلا للحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، مع رياح معتدلة قد تنشط على خليج السويس، ومن الممكن أن تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتتوقع هيئة الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة تصل إلى متوسطة على بعض مناطق القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، كما توقعت أيضا سقوط أمطار متوسطة تصل إلى أمطار رعدية وقد تصل إلى سيول على مناطق وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.