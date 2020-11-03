عاجل.. بث مباراة الزمالك والرجاء المغربي على التليفزيون المصري 

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، عن عرض مباراة نادي الزمالك المصري والرجاء المغربي، في الدور قبل النهائي لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وقالت "الوطنية للإعلام" في بيانٍ صحفي، عن عرض المباراة فى إطار حرص على حق المشاهد المصري فى مشاهدة الأحداث الرياضية الهامة، إذ تعرض المباراة علي التردد الأرضي لقناة ON Time Sport، غدًا الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وكان نادي الرجاء المغربي، قد أعلن عن سلبية المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو الفريق تحت إشراف الكاف، استعدادًا لمواجهة الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن النادي المغربي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، سلبية مسحة جميع اللاعبين، وجاء البيان كالآتي:

"توصل نادي الرجاء الرياضي لنتائج اختبارات كوفيد-19 التي خضعت لها بعثة الفريق مساء أمس الاثنين في القاهرة، لحظة وصولها إلى فندق الإقامة، وجرت هذه العملية تحت إشراف مباشر من الكاف، بموجب البروتوكول الصحي المعتمد بعد استئناف مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وأظهرت كل الاختبارات نتائج سلبية للجميع".

ومن جانبه، أسفر الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره الرجاء المغربي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها غدا الأربعاء، عن الاتفاق على ارتداء الزمالك للزي الرسمي "الأبيض".

وسيخوض الزمالك المباراة بالزي الأبيض الكامل، والحارس باللون الأصفر، فيما يخوض الرجاء المباراة بالزي الأخضر، والحارس باللون الوردي.

ويختتم الفريق الأول لنادي الزمالك، مرانه اليوم، في معسكره المغلق استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي، المقرر لها غدا الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز في الذهاب بهدف نظيف أحرزه المغربي أشرف بن شرقي.

واطمئن الجهاز الفني خلال مران أمس، على جاهزية جميع اللاعبين، بما فيهم الثنائي محمود علاء وحازم إمام، اللذين أصبحا جاهزين تماما للمشاركة في المباراة، فيما يسعى الجهاز الطبي لتجهيز محمود الونش، ليتواجد على الأقل في مقاعد البدلاء، في ظل استجابته للعلاج وإصراره الكبير على التواجد في المباراة.