لو عندك أكتر من واحد.. إزاى تعرف الكارت الخاص بكل عداد كهربائي؟

تمتلك شريحة كبيرة من المواطنين أكثر من عداد كهربائي بنفس الاسم، لذا يضطر البعض إلى وضع علامة على كارت الشحن الخاص بكل عداد حتى يستطيع تمييزه، ولكن ماذا إذا مُسحت العلامة بعد فترة من الاستخدام؟.

من جانبه، أوضح مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، أن كارت العداد به "استيكر" مدون عليه رقم المشترك، ولو قام المشترك بـ"التقليب" في شاشات العداد سيجد بعد الشاشات الثلاث الرئيسية شاشة رقم العداد، وبعدها شاشة رقم المشترك، ويمكن منها معرفة الكارت الخاص بكل عداد.

وأطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء، لبدء تلقى طلبات توصيل التيار الكهربائي للمناطق العشوائية والمخالفة عن طريق تركيب العدادات الكودية لأصحاب نظام الممارسة فقط، منذ شهر يوليو الماضي حتى نهاية الشهر الجاري.

المستندات المطلوبه لتركيب عداد "كودي"

- صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب (خلفية وأمامية).

- عقد ملكية الوحدة المراد تركيب العداد الكودى لها بنفس بيانات البطاقة الشخصية.

- إيصال سداد آخر ممارسة لمقدم الطلب على الوحدة المراد التوصيل لها.

- تقدم كل هذه البيانات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء مجانًا على الانترنت.

شروط تركيب العداد الكودي:

- قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودي لا تختلف عن قيمة العداد التقليدي.

- وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين واستبداله بالعداد الكودي، وهو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو العاملين بشركات التوزيع ممن يحملون حق الضبطية القضائية.

- إلزام من يتم التعامل معهم بنظام الممارسة أي من تم تحرير محاضر لهم وعددها 650 ألف محضر بتركيب العدادات الكودية.

- إلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل، ليتمكن أحد المواطنين من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء، أي يمكن لمواطن تقنين وضعه بالكهرباء حتى إذا لم يلتزم باقي سكان العقار.

- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد، للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.

- إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمباني العشوائية والمخالفة.

- العداد الكودي هو عداد كهرباء مسبوق الدفع، ولكن لا يحمل اسم مالك الوحدة التي يتم توصيل التيار لها، ولكن يحمل رقمًا كوديًا.

- سعر الكيلو وات ساعة لا يختلف فى العداد الكودي عن غيره، ويتم محاسبة المشترك وفقًا لأسعار الشرائح المعلن عنها.

إلغاء نظام الممارسات المعمول به

كان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016 والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمبانى التى تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذ.