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أسامة كمال ممازحا رئيس "إسكان البرلمان": "شكلك سارق الكهربا"

أسامة كمال ممازحا رئيس "إسكان البرلمان": "شكلك سارق الكهربا"

شارع النصر بالغردقة يغرق في مياه الصرف الصحي

شارع النصر بالغردقة يغرق في مياه الصرف الصحي

تضم 4300 وحدة سكنية.. معلومات عن "الإسكان الاجتماعي" شرق بورسعيد

تضم 4300 وحدة سكنية.. معلومات عن "الإسكان الاجتماعي" شرق بورسعيد

لص يسطو على مطعم بيتزا مستخدما "حقنة"

لص يسطو على مطعم بيتزا مستخدما "حقنة"

افتتاح عيادتي الاكتشاف المبكر للإعاقة بـ"أبنوب" في أسيوط

افتتاح عيادتي الاكتشاف المبكر للإعاقة بـ"أبنوب" في أسيوط

ختام فعاليات أعمال البرنامج التدريبي لفني وأخصائي المعامل بجنوب سيناء

ختام فعاليات أعمال البرنامج التدريبي لفني وأخصائي المعامل بجنوب سيناء

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