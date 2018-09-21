أسامة كمال ممازحا رئيس "إسكان البرلمان": "شكلك سارق الكهربا"

قال معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن أزمة المياه والصرف الصحي في البلاد تعود إلى أمرين، هما العشوائيات وتغيير القوانين، موضحًا أن الدولة ما كان يجب أن تسمح ببناء العشوائيات، خلال السنوات السابقة.

وأضاف محمود، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC": "يوجد في مصر حوالي 800 ألف مبنى مخالف، ومع ذلك فقد تم توصيل الخدمات إليهم".

ورد عليه مقدم البرنامج، قائلًا: "مينفعش انا كمواطن ملتزم تاخد مني ضريبة وتدفع للمخالف، مينفعش مثلًا تاخد مني فلوس الزبالة ومتخدش الزبالة".

ليرد عليه رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قائلًا: "متدفعش"، ليمازحه كمال: "إزاي مدفعش، الزبالة على فاتورة الكهرباء، كده الكهرباء هتتقطع، شكلك سارق كهرباء".

ورد محمود: "أنا اللي أعرفه إن المواطن اللي يدفع الفلوس وميلاقيش خدمة ميدفعهاش".

ليمازحه مقدم البرنامج مرة أخرى، قائلا: "أنت راجع من سويسرا إمتى؟، أنت بقالك 5 سنين مش معانا كده، هو في حد ميقدرش يدفع فاتورة الكهرباء".