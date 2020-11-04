حصاد المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف خلال أكتوبر

اصدر المركز الإقليمي للأغذية والعلاف تقريراً يتضمن حصاد ونشاط المركز خلال شهر أكتوبر وقال د/ اشرف هاشم مدير المركز انه تم قبول طلبات تسجيل 687 مستحضر إضافات اعلاف وتركيبة اعلاف لفحصها فنيا تمهيداً لإصدار استمارات تسجيلها والانتهاء من إجراءات تسجيل عدد 360 مستحضر إضافات اعلاف وتركيبة اعلاف وإصدار استمارات تسجيلهم وقبول طلبات تسجيل 306 مخصب زراعي لفحصها فنياً تمهيداً لإصدار استمارات تسجيلها والانتهاء من إجراءات تسجيل عدد 436 مخصب زراعي وإصدار استمارات تسجيلهم وتحليل عدد 1942 عينه تخص باحثين من الجامعات والمعاهد البحثية المختلفة وكذلك لأفراد عاديين وتحليل عدد 764 عينة علف دواجن وعدد 156 عينة علف حيوان تخص مصانع الاعلاف وإصدار نتائج لهما واستقبال وفحص عدد 317 شحنة مخصب زراعي مستورد واستقبال وفحص عدد 582 شحنة مستوردة تشمل إضافات الاعلاف وخاماتها وسحب عينات لعدد 37 شحنة اعلاف واضافاتها وخاماتها مصدرة للخارج وإصدار تقارير فنية لصلاحيتها للتصدير.