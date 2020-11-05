شاكر والحلو وسعد.. أبرز فعاليات اليوم الخامس من مهرجان الموسيقى العربية

تستمر فعاليات مهرجان الموسيقي العربية الـ29 حيث يقام 4 حفلات الخميس 5 نوفمبر بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، تبدأ جمعيها في الثامنة مساء، حيث يشهد مسرح النافورة حفلا بقيادة المايسترو مصطفى حلمي من فاصلين، يحيي الثاني أمير الغناء العربي النجم هاني شاكر، ويسبقه فاصلاً لكل من عازف الجيتار الأردني وحيد ممدوح، والمطربة سوما.

وعلى مسرح الجمهورية تحيي الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو علاء عبدالسلام حفلاً بمشاركة المطربين أحمد نافع، وإبراهيم فاروق، ونهاد فتحي، ونهي حافظ ، وأحمد سعيد.

وتمتد أجواء المهرجان إلى أوبرا الإسكندرية، فعلى مسرح سيد درويش يقدم الفنان الكبير محمد الحلو حفلا بقيادة المايسترو هشام نبوي، ويسبقه فاصلا لكل من عازف الكمان اللبناني جهاد عقل، والمطربين صابرين النجيلي، وحسام حسني.

وتحتضن أوبرا دمنهور حفلاً لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقي والغناء العربي بقيادة المايسترو عبدالحميد عبد الغفار، ويتضمن فاصلين يحيي الثاني المطرب أحمد سعد، ويسبقه فاصلاً لكل من مروة حمدي، ومصطفى سعد، وياسر سعيد، وأمير رفاعي، وولاء طلبة، ومحمد الخولي، وعازف العود وليد سلامة.

يختتم المؤتمر العلمي المصاحب جلساته في العاشرة صباحاً على المسرح الصغير، حيث يناقش محور تجارب فنية فى الموسيقى العربية بحضور كل من الدكتور زين نصار ( مصر) مقرراً ، الباحث نهيل سلوم (سوريا) ، الدكتور عزيز الورتاني (تونس) ، الباحث ابراهيم قاسم هادي حمادي (العراق) ، الباحث علي خصاف زوير( العراق) ويعقبها اعلان توصيات الخاصة بالمؤتمر.

اُفتتح مهرجان الموسيقى العربية، مساء يوم الاحد الماضي، بحفل غنائي كبير ضم مواهب دار الأوبرا المصرية على مسرح النافورة الجديد، والذي تم استحداثه بسبب انتشار وباء كورونا.

وخلال الحفل كرمت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة 12 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية بمصر والعالم العربي، وهم الشاعر بخيت بيومي، وعازف الناي الدكتور محمد عبدالنبي، وعازف الكمان الدكتور محمود عثمان، والمؤلف والموزع الموسيقي وعازف الوتيريات يحيى مهدي، والمطرب ماهر العطار، أعضاء فرقة الأصدقاء، واسم الموسيقار الراحل عمار الشريعي، والفنانة منى عبدالغني، والفنان علاء عبدالخالق، والفنانة حنان، والباحثة الدكتورة ماجدة عبدالسميع، وعازف الكمان الدكتور محمد قطب، وفنان الخط العربي مصطفى عمري وقامت باهداء اسم الدورة لعدد من الموسيقيين الكبار امثال محمد سلطان وحلمي بكر وجمال سلامة.

وتستمر فعاليات المهرجان لمدة 10 أيام متتالية، على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية)، وأوبرا الإسكندرية ودمنهور ويشارك فى دورة هذا العام عدد من الموسيقيين الكبار أثثال عاصي الحلاني وصابر الرباعي ووائل جسار وسعد رمضان وهمام العراقي وهاني شاكر وخالد سليم وأحمد سعد وكارمن سليمان.