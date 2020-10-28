صور .. تسجيل "دويتو" غنائي بين هاني شاكر وأحمد سعد

فاجأ أمير الغناء العربي هاني شاكر متابعيه وجمهوره بتسجيل "دويتو" غنائي مع النجم أحمد سعد وذلك داخل أحد الاستوديوهات بالدقي.

وصرح تامر عبد المنعم مدير أعمال هاني شاكر وأحمد سعد في بيان أن "الدويتو" الذي يجمع بين النجمين يعد أول تعاون بينهما وتم العمل عليه منذ فترة وقبيل توقيع سعد له كي يتولى إدارة أعماله والاشراف على تنظيم حفلات بمصر وحول العالم .

ورفض تامر الإفصاح عن تفاصيل العمل الغنائي الأول بين شاكر وسعد قبل عرض برومو الأغنية الذي من المقرر عرضه خلال أيام وأكد بأنها تعد من أفضل الأعمال في عالم الغناء لعام 2020، من حيث الموسيقي والتوزيع والأهم هو اللون الغنائي الذي يقدمه كلا النجمين والذي يعد مفاجأة كبيرة لجمهورهما بمصر والعالم العربي.

وكان آحمد سعد، نشر عبر حسابيه على "فيس بوك" و"إنستجرام" صورة تجمعه بالفنان الكبير هاني شاكر قائلا: "انتظروني مع امير الغناء العربى هاني شاكر فى أقوى الأعمال الفنية.. قريبا"، والذي قوبل بحفاوة كبيرة علي مواقع التواصل الإجتماعي.

وكان النجم أحمد سعد أعلن تعاقد فني وإداري مع تامر عبد المنعم رئيس مجلس إدارة شركة "PMG"، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وبموجب الاتفاق، يتولى تامر عبد المنعم إدارة النجم أحمد سعد، والإشراف على تنسيق وتنظيم حفلاته فى جميع دول العالم.

ونشر أحمد صورة تجمعه مع تامر عبد المنعم، وعلق قائلًا "تم بحمد الله التعاقد مع تامر عبدالمنعم لإدارة أعمالي الفنية وانتظروا أقوى الأعمال الفنية قريبًا".

وطرح سعد أغنية "بصرة"، وحققت أعلى نسب مشاهدة عبر "يوتيوب"، بعد أن طرحتها شركة "مزيكا" في منتصف ‏هذا الشهر الماضي على جميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو.

يُذكر أنَّ الأغنية حققت المليون الأول من المشاهدة بعد 3 أيام ‏فقط من طرحها، وهي من كلمات مصطفى حسن، وألحان سامح كريم، وتوزيع إلهامي وأدهم دهيمة.‏

وتحدث "سعد" خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" عن كواليس عمله مع حسن شاكوش، الذي وصفه بأنّه "خطير وشخص لذيذ ومؤدب جدًا، وأنّه يحبه نظرًا لأنه ابن بلد"، لافتًا إلى أن شاكوش يحفظ كل أغانيه وغناها بطريقة جيدة.