أحمد سعد يتعاون مع هاني شاكر: "انتظروني في أقوى الأعمال الفنية"

أعلن الفنان أحمد سعد، عن تعاونه مع الفنان هاني شاكر، في عمل فني جديد، ومن المُقرر الإعلان عن تفاصيله خلال الفترة القليلة المُقبلة.

ونشر أحمد سعد، عبر حسابه الشخصي له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة تجمعه مع هاني شاكر، مُعلقًا عليها قائلًا: "انتظروني مع أمير الغناء العربي هاني شاكر في أقوي الأعمال الفنية.. قريبًا".

وكان المطرب أحمد سعد، قد أشاد مؤخرًا بالعرض المسرحي "صباحية مباركة"، والتي يلعب بطولتها علي ربيع وأوس أوس.

وكتب "سعد" على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، قائلًا "امبارح كنت في مسرحيه صباحية مباركة بصراحه ضحك موووووت، مسرحية خطيرة، أنا فخور بكل أبطال العرض، حقيقي انتو تشرفوا، على ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التونى، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاورى، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهانى فاروق، وضحى نصر الدين، وآلاء على، ونيرة عارف، وصميدة، وهى من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وديكور دكتور محمود سامي".

وأعلن النجم أحمد سعد عن تعاقد فني وإداري مع تامر عبد المنعم رئيس مجلس إدارة شركة "PMG"، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وبموجب الاتفاق، يتولى تامر عبد المنعم إدارة النجم أحمد سعد، والإشراف على تنسيق وتنظيم حفلاته فى جميع دول العالم.

ونشر أحمد صورة تجمعه مع تامر عبد المنعم، وعلق قائلًا "تم بحمد الله التعاقد مع تامر عبدالمنعم لإدارة أعمالي الفنية وانتظروا أقوى الأعمال الفنية قريبًا".

وطرح سعد أغنية "بصرة"، وحققت أعلى نسب مشاهدة عبر "يوتيوب"، بعد أن طرحتها شركة "مزيكا" في منتصف ‏هذا الشهر الماضي على جميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو.

يُذكر أنَّ الأغنية حققت المليون الأول من المشاهدة بعد 3 أيام ‏فقط من طرحها، وهي من كلمات مصطفى حسن، وألحان سامح كريم، وتوزيع إلهامي وأدهم دهيمة.‏

وتحدث "سعد" خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" عن كواليس عمله مع حسن شاكوش، الذي وصفه بأنّه "خطير وشخص لذيذ ومؤدب جدًا، وأنّه يحبه نظرًا لأنه ابن بلد"، لافتًا إلى أن شاكوش يحفظ كل أغانيه وغناها بطريقة جيدة.