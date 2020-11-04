المشدد 6 سنوات لشقيقين بتهمة الإتجار في الهيروين بباب الشعرية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريم كل منهما 200 ألف جنيه لإتجارهما فى مخدر الهيروين بباب الشعرية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن قيام المتهم هشام حسن قدري، 22 سنة، ميكانيكي وشقيقه عادل وشهرته "عادل بوجا"، 19 سنة، عامل بالأحذية، بالإتجار في جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأضافت تحريات الملازم أول محمد رائد هيكل، معاون مباحث قسم باب الشعرية، بأنه نفاذًا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمين، تم ضبطهما حال تواجدهما بمدخل العقار سكنهما، وبتفتيش الأول عثر بحوزته على 9 لفافات هيروين و300 جنيه وهاتف محمول، وبتفتيش الثاني عثر بحوزته على 7 لفافات لمخدر الهيروين ومبلغ 150 جنيهًا وهاتف محمول.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهميّن 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإحالة القضية لمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية التي أصدرت حكمها السابق.

وصدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محمد سيد عبد الرحمن، وعضوية المستشارين محمود محمد منصور عارف وعمرو عبد اللطيف أحمد شكري، وأمانة سر عصام ترك.