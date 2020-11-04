حبس 3 عاطلين لحيازتهم 382 قطعة يشتبه بأثريتها

أمرت نيابة الساحل بحبس 3 عاطلين، بتهمة حيازة 382 قطعة يشتبه في أثريتها، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، كما كلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وتشكيل لجنة أثرية لمعاينة المضبوطات.

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، والمعنية بدائرة قسم شرطة الساحل، من ضبط 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية؛ حال استقلالهم سيارة "ملك وقيادة أحدهم"، حيث عُثر بداخلها على 382 قطعة يشتبه فى أثريتها، وبفحص هواتفهم تبين احتوائها على صور ومقاطع لفيديوهات مصورة للمضبوطات بقصد التسويق عبر التطبيقات الإلكترونية المختلفة ومبلغ مالي.

وبمواجهتهم، اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالآثار وتسويقها عن طريق مواقع التواصل الإجتماعى، وأقر أحدهم بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة أسيوط بقصد بيعها، وقيامه بتوقيع إيصال أمانة له بمبلغ مالي لحين التصرف فيها بالبيع.

وأضاف أحدهم أنهم كانوا متجهين لبيع المضبوطات لأحد الأشخاص بمنطقة أبوالمطامير بالبحيرة مقابل مبلغ مليون دولار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.