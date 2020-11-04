هاشتاج محمد رمضان على "تيك توك" يتخطى 1.8 مليار متابع

احتفل الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بتخطي عدد متابعيه على هاشتاج يحمل اسمه على تطبيق الفيديوهات "تيك توك" مليار و800 مليون شخص.

وكتب رمضان: "الحمد لله هاشتاج محمد رمضان يتخطى المليار و800 مليون على تطبيق تيك توك".

فيديو.. محمد رمضان يبدأ تحضيرات أغنية "الشرع حلل أربعة" في دبي

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو من كواليس تصوير أغنيته الجديدة "الشرع حلل أربعة"، حيث يتواجد حاليا بدبي لتصويرها.

وعلق "رمضان" على الفيديو قائلاً، "من دبي بدأنا التحضير لتصوير أغنية الشرع حلل أربعة".

محمد رمضان، طرح مؤخرا مقطع فيديو عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام"، وظهر في مقطع الفيديو بصحبة عائلته، وهو يمارس التمارين الرياضية على أغنية "نمبر وان" داخل طائرة خاصة، معلقًا: "إلى دبي لتصوير كليب يا حبيبي"، الذي حقق أعلى نسبة مشاهدات عبر اليوتيوب".

كما كشف رمضان خلال فيديو عن الـ"كوبليه" المحذوف من أغنية "نمبر وان"، معلقًا عليه: "الكوبليه المحذوف من نمبر وان".

وتقول كلمات الكوبليه: "الساحة ولعت لما أنا ظهرت.. ردمت على الكل وعبرت.. طلعت عالقمة وربعت.. عملت الباسورد وشفرت.. العب العب العب ولع.. لما شافني راح جري فلسع .. أتحدى أي حد سمع كرباج.. كلامي نازل يلسع".

ونشر رمضان، صوره تجمع 18 أغنية من أشهر أغانيه، وبها نسب المشاهدات، وعلق قائلا: "ربنا يقدرني وأعمل كل ما يسعدكم، الحمد لله عملنا في سنتين فقط 30 أغنية، دول 18 منهم.. اكتب اسم أكتر أغنية حبيتها، ثقة في الله نجاح.. محمد رمضان"

وأوضح أنه يستعد لتصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب، حيث سيتولى إخراجه في أولى تجاربه الإخراجية.