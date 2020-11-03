كاملة أبو ذكري عن محمد رمضان: "لم أعمل مع فنان مغرور"

تحدثت المخرجة كاملة أبو ذكري عن الفنان محمد رمضان، بعد مهاجمتها لبعض أبطال مسلسلها الأخير بـ"100 وش" ووصف أحدهم بـ"الغرور" والتكبر.

وردت "أبو ذكري" في مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى سيد على، مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، عندما وجه إليها سؤالاً عن سيارة الفنان محمد رمضان الجديدة قائلة، "لم أعمل مع فنان مغرور وعندما أشعر بأن هناك فنانا يسعى للتعالي علىّ بوقفه عند حده".

وأضافت، "اشتغلت كثيرا مع عمالقة الفن أمثال عادل إمام وأحمد زكى وغيرهم ولم أغضب من أحد منهم".

ووجّهت المخرجة كاملة أبوذكري، رسالة نارية إلى بعض نجوم الفن الذي شاركوا في مسلسل "بـ 100 وش" الذي عرض في رمضان 2020، وطالبتهم بعدم الغرور لأن ذلك يُضيع الموهبة، "الواحد لما يثق في نفسه بياخد خطوات غلط، وكلامي مش للمجموعة كلها بل لشخصين فقط"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم".

وحذرت "أبوذكري"، نجوم المسلسل بسبب حبها لهم، فقالت "المخرج يوسف شاهين زمان قالنا كلمة فضلت في مخي وهو بيدربنا وإحنا مخرجين صغيرين، أما تشوف شغلك وتقول إيه الحلاوة دي اعرف يا حمار إنك في طريقك للفشل، وهناك شخصان من أبطال مسلسل "100 وش" لا أستطع ذكر اسمهما أصبحا مغرورين وهذا خطأ".

وتابعت: "لو الواحد بقى أهم نجم في مصر مش لازم يبقى مغرور"، كما أوضحت أنها تقول هذه التصريحات بعد أن حكت لها زميلة أن اثنين من نجوم المسلسل المذكور أصبحا مغرورين بشكل كبير قائلة "أنا قلقانة عليهم"، موضحة أنها لا تحب العمل مع ممثل مغرور الذي يرى أنه حقق كل شيء ولا يبحث عن عمل أفضل.