فعاليات ترفيهية لـ القومي لأسر الشهداء طوال نوفمبر بمناسبة عيد الطفولة

يعلن المجلس القومي، عن تنظيم يوم ترفيهي لأسر الشهداء والمصابين بمتحف جاير أندرسون وجامع أحمد ابن طولون، وإقامة ورشة فنية للأطفال، وذلك يوم الإثنين الموافق 9 نوفمبر 2020.

وعلى الراغبين في الاشتراك الحجز عن طريق الكول سنتر عبر الأرقام: 01111905723 – 01111906324.

يأتي ذلك في إطار سلسلة من الفعاليات الترفيهية التي ينظمها المجلس بمناسبة عيد الطفولة والتي ستستمر على مدار الشهر الحالي.

ويحق لجميع أسر الشهداء والمصابين المقيدين بقواعد بيانات المجلس في كل المحافظات الاشتراك في تلك الفعاليات التي سيتمّ الإعلان عنها تباعاً.